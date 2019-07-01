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01.07.2019 12:15
Проект: В регионах

"Ростелеком" подготовит инфраструктуру для четвертого моста через Обь

Подведены итоги конкурса на выполнение комплекса инженерно-строительных работ по подготовке территории для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Согласно документам, победителем тендера по объекту на нулевом этапе стала компания "Ростелеком".
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Новый шестиполосный мост длиной в 1,5 км соединит два берега реки Обь через улицы Ипподромская в центральной части города и Станционную в левобережье. Стоимость строения оценивается более чем в 30 млрд рублей, при этом проезд по нему будет платным. Тариф для автомобилистов пока не определен.

"Ростелеком" выполнит сразу несколько важных работ, необходимых для перехода к первому и второму этапам возведения моста. В частности, со стороны правого берега запланировано строительство телефонной канализации с установкой смотровых устройств и прокладкой кабелей связи. На левом берегу компания вынесет из зоны стройки на улице Станционной часть коммуникаций, чтобы их не повредили при основных стадиях сооружения мостового перехода.

"Четвертый мост через реку Обь является знаковым объектом для всего Новосибирска: его появление поможет разгрузить основные магистрали города и тем самым облегчить дорожный трафик. При работах на этой площадке компания "Ростелеком" будет использовать современные материалы и новые технологии, что позволит гарантировать не только качество и безопасность установленных коммуникаций, но и их долговечность", - прокомментировал директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Куприянов.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области "Мост". Итоговая цена контракта составила 98 млн 311 тысяч рублей, срок окончания работ - 20 ноября 2019 года, при этом все должно быть выполнено строго в соответствии с ведомостью объемов и проектно-сметной документацией. Гарантийный срок составляет пять лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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