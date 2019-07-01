В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы

В городе Тулун Иркутской области частные дома, которые были снесены потоком воды, образовали затор у моста. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, ширина этого затора достигает 150 метров.

Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из-за подтоплений частично или полностью перекрыто движение по трем участкам трассы Р-255. Для грузового транспорта ограничено движение на участке с 1277 по 1427 км, а на отрезке с 1379 по 1371 км введен запрет на движение всех видов транспорта. В городе Тулун на участке с 1491 по 1493 км также введен запрет на движение для любых автомобилей. Спасатели также рекомендуют водителям отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях.

Напомним, во время паводка пострадали сотни частных домов и даже квартиры в многоэтажных домах - в Тулуне, например, вода местами затопила вторые этажи. Частные дома разлившаяся река сносила целыми улицами.

По данным регионального ГУ МЧС, 1 июля оставались подтопленными 3,3 тысячи домов в населенных пунктах, 18 социально значимых объектов, 3 525 приусадебных участков. Почти 10 тысяч человек до сих пор без крова. В Тулуне, где последствия паводка были сами тяжелыми, уровень реки Ия превышает 10 метров, что примерно в полтора раза выше критической отметки.

Между тем, сегодня в районы Иркутской области, попавшие в зону паводка, выехали оперативные рабочие группы для оценки ущерба. В них вошли представители регионального Минстроя, областного Стройнадзора и ГАУИО "Ирэкспертиза". Группы проведут предварительную оценку нанесенного стихией ущерба. Обследовать будут как социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения, так и частные домовладения.