В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Береснев на своей странице в Instagram.

Повышение уровня воды в местной реке Кан началось в минувшие выходные.

- В связи с проливными дождями и таяньем снега в Саянах паводковая ситуация сложная. На территории города действует режим ЧС, - сообщил мэр города.

На 22:00 по местному времени 30 июня вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 сантиметров. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. Подтопленные дома обходят спасатели, 58 человек уже дали согласие на эвакуацию. В администрации города создан штаб, координирующий действия всех задействованных в спасательной операции служб.

По словам Андрея Береснева, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей, 42 человека со специализированной техникой.

- Организовано оперативное информирование людей об уровне воды, районах подтопления, номерах спасательных служб через СМИ, соцсети, громкоговорители, - отметил мэр Канска.

Между тем, по данным регионального МЧС, гидрологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться.

- Ожидается затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, социально значимых объектов, размыв дорог по берегам рек Кан, Тасеева, Усолка, Агул, Уда, Бирюса, - сообщили в ведомстве.