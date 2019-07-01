В Кузбассе мать с ребенком утонули в реке

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, случившейся в минувшие выходные в кузбасском городе Мыски: 39-летняя женщина и ее девятилетний сын утонули в Томи.

Сообщение об их гибели поступило в силовые структуры 29 июня около 17.00. Следственные органы начали проверку, которая показала, что женщина с сыном и 12-летней дочерью отдыхали на берегу реки, а потом решили перейти на противоположный берег. Взяв детей за руки, мать шла с ними по мелководью, однако сильное течение снесло всех на глубину.

- Тогда мать отпустила руки ребятишек и крикнула, чтобы они плыли. Девочка, не умевшая плавать, смогла зацепиться за камни и позвать на помощь. Ее спасли рыбаки. Женщины с мальчиком на поверхности воды уже не было. Очевидцы вызвали спасателей. И лишь через сутки тело женщины обнаружили ниже по течению - в Новокузнецком районе, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшей сейчас устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Поиски мальчика продолжаются.