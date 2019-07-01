В Кузбассе водитель высадил из автобуса потерявшегося ребенка

В Новокузнецке полицейские устанавливают собственника автобуса, водитель которого высадил потерявшегося ребенка на улице.

Местная жительница обратилась за помощью в городской отдел полиции "Центральный". Женщина сообщила, что потеряла восьмилетнего сына. Как выяснили полицейские, это произошло на остановке общественного транспорта. Мать на несколько секунд отлучилась посмотреть расписание автобуса, а когда вернулась, ребенок исчез. От граждан, стоявших на остановке, она узнала, что мальчик сел в первый остановившийся автобус.

Новокузнечанка пыталась найти сына самостоятельно. Доехала до конечной остановки автобуса, но ребенка в его салоне не оказалось. Пассажиры рассказали, что водитель, заметив плачущего мальчика, который потерял маму, просто высадил его и уехал.

- Сотрудники полиции приступили к поискам и обнаружили несовершеннолетнего на той же самой остановке, где он сел в автобус, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Школьник больше километра прошел пешком, чтобы вернуться к маме. Но ее уже не было на месте. Инспекторы ПДН вернули сына новокузнечанке. И сейчас устанавливается организация, которой принадлежит тот самый автобус. Собственнику будет вынесено предписание о недопустимости такого поведения сотрудников.