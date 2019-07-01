В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за аномальных осадков

Количество осадков, значительно превышающее средние многолетние нормы, стало причиной введения режима ЧС в пяти районах Новосибирской области. Как передает ТАСС, в число таких территорий вошли Убинский, Венгеровский, Татарский, Усть-Таркский и Чановский районы.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что за прошедший месяц там выпало от 2 до 3,5 среднемноголетней нормы осадков. Вследствие этого наблюдается значительное переувлажнение почвы.

Кроме того, схожая ситуация может сложиться еще в четырех районах области: Каргатском, Чулымском, Здвинском и Северном. Они в ближайшее время могут пополнить список территорий, где объявлена ЧС.