В Приангарье спасатели вывезли туристов, попавших в паводок

Накануне группа туристов, путешествующих в горах на юге Иркутской области, попала в паводок. Они разбили лагерь на берегу реки, однако ночью впали обильные дожди, и река поднялась. Туристы оказались на острове в условиях прибывающей воды.

К счастью, они смогли дозвониться на номер 112, и к ним из Слюдянки на автомобиле высокой проходимости выехали сотрудники южного поисково-спасательного отряда ОГБУ "Пожарно-спасательной службы Иркутской области".

Людей переправили в безопасное место, а следом взяли на буксир их автомобиль. Домой компания смогла вернуться уже своим ходом.

В ГУ МЧС напоминают всем отдыхающим о необходимости регистрироваться перед выходом на маршрут.