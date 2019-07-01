Экс-чиновник из Дагестана получил срок за взятки

Бывший глава дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасай Кубасаев получил пять лет колонии строгого режима за взятку в два миллиона рублей. Такой приговор вынес экс-чиновнику Лефортовский районный суд Москвы.

В приговоре суда указано, что Кубасаев признан виновным в получении особо крупной взятки и осужден по части 6 статьи 290 УК РФ. Кроме того он должен будет выплатить штраф в размере 10,3 миллиона рублей. По приговору суда ему в течении пяти лет после окончания срока наказания запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Следствие и суд установили, что Кубасаев в 2013-2015 годах получал незаконное вознаграждение от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за покровительство и попустительство по службе. Всего в качестве взятки экс-чиновник получил кроме денег швейцарские наручные часы и охотничье гладкоствольное ружье.

Вину свою осужденный не признал ни на следствии, ни в суде.