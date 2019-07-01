В понедельник сразу два силовых ведомства сообщили о задержании госчиновников за кражу денег, которые государство решило потратить на детей, - построить им хорошие школы.

Сначала ФСБ объявило о задержании трех дагестанских чиновников. Они подозреваются в хищении 240 миллионов рублей при строительстве детских учреждений. "По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Все трое заключены под стражу".

Следом и центральный аппарат Следственного комитета РФ устами своего официального представителя Светланы Петренко заявил, что "в рамках работы по декриминализации Республики Дагестан, проводимой Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России, возбуждены и расследуются три уголовных дела".

По версии СК, действия подозреваемых причинили серьезный ущерб бюджету небогатой республики

Уголовные дела завели против заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

В СКР о вине чиновников сообщили больше подробностей, чем на Лубянке.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" Светлана Петренко:

- Арестованные подозреваются в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по приобретению общеобразовательных организаций - школ. Это пункт "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

Все подозреваемые на два месяца отправлены в следственный изолятор, так как по ходатайству следствия "в отношении указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", уточнила представитель ведомства.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году, "находясь по месту работы в Дирекции, расположенной в Махачкале", незаконно подписали от имени Республики Дагестан контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах республики. По подсчетам следствия, незаконные действия подозреваемых причинили значительный ущерб бюджету и так небогатой республики. Ущерб от каждого чиновника подсчитан: Саидов - более чем 183 миллиона рублей, Расулов - более чем 52 миллиона рублей и Казакбиев - более чем 6 миллионов рублей. Следствие объявило, что проводит "необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы".