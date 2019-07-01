Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миллионы из школьных коридоров

Следственный комитет и ФСБ сообщили о задержании трех дагестанских чиновников
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
В понедельник сразу два силовых ведомства сообщили о задержании госчиновников за кражу денег, которые государство решило потратить на детей, - построить им хорошие школы.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сначала ФСБ объявило о задержании трех дагестанских чиновников. Они подозреваются в хищении 240 миллионов рублей при строительстве детских учреждений. "По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Все трое заключены под стражу".

Следом и центральный аппарат Следственного комитета РФ устами своего официального представителя Светланы Петренко заявил, что "в рамках работы по декриминализации Республики Дагестан, проводимой Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России, возбуждены и расследуются три уголовных дела".

По версии СК, действия подозреваемых причинили серьезный ущерб бюджету небогатой республики

Уголовные дела завели против заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

В СКР о вине чиновников сообщили больше подробностей, чем на Лубянке.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" Светлана Петренко:

- Арестованные подозреваются в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по приобретению общеобразовательных организаций - школ. Это пункт "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

Следственный комитет попросил арестовать одного из руководителей "Рольф"

Все подозреваемые на два месяца отправлены в следственный изолятор, так как по ходатайству следствия "в отношении указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", уточнила представитель ведомства.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году, "находясь по месту работы в Дирекции, расположенной в Махачкале", незаконно подписали от имени Республики Дагестан контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах республики. По подсчетам следствия, незаконные действия подозреваемых причинили значительный ущерб бюджету и так небогатой республики. Ущерб от каждого чиновника подсчитан: Саидов - более чем 183 миллиона рублей, Расулов - более чем 52 миллиона рублей и Казакбиев - более чем 6 миллионов рублей. Следствие объявило, что проводит "необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство ФСБ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам