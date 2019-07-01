В Чечне неизвестный с гранатой и ножом убил полицейского

На территории Чеченской Республики возле поселка Бамут мужчина с ножом напал на сотрудника полиции. По данным РИА Новости, мужчина ударил полицейского холодным оружием, но затем был ликвидирован на месте ЧП.

"Неизвестный подошел к сотруднику полиции и нанес ножевой удар, полицейский скончался", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Как стало известно, полицейский скончался по дороге в госпиталь. Выяснилось, что у нападавшего при себе была ручная граната, но ею он не воспользовался.

Бамут находится в 50 километрах от Грозного, недалеко от границы с Ингушетией.