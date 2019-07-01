Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

Четверо жителей Ставропольского края признаны активными участниками нападения в составе банды Басаева и Хаттаба в 1999 году на Дагестан. В результате действий боевиков из так называемого "ногайского батальона" было убито 33 человека и 34 получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, разоблачить бывших членов банды удалось благодаря совместным действиям ФСБ и СКР.

Следователям удалось установить, что жители Туркменского и Нефтекумского районов Ставрополья вступили в состав банды Шамиля Басаева в июле 1999 года. Пройдя обучение военному и диверсионному делу под руководством иностранных инструкторов из отряда Хаттаба, они вторглись на территорию горного Дагестана из Чечни.

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Подсудимые приняли активное участие в вооруженном мятеже, нападении на солдат и офицеров, а также мирных жителей Ботлихского района. В ходе расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 72 военнослужащих или их близких родственника. Приговором суда боевики из батальона получили от 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.