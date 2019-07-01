Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро "Академическая"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, действующий глава города высоко оценил качество проведенных работ и внешний вид обновленных интерьеров.

За время капремонта на станции обновили эскалаторы и системы управления ими, провели работы по гидроизоляции. "Академическая" оказалась доступной для маломобильных пассажиров, так в вестибюле появились отдельные двери шириной в один метр для проезда инвалидных колясок. В кассовой зоне вместо ступенек оборудованы подъемы и спуски.

Кроме того, на обновленной "Академической" установлены самые современные системы видеонаблюдения, и станция отвечает всем требованиям безопасности.

Ежедневно станцией пользуется 45 тысяч человек.