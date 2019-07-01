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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рай на нарах

Руководство колонии создало для отдельных заключенных режим наибольшего благоприятствования
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Неожиданной и громкой новостью стало сообщение Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о возбуждении уголовного дела против начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН.

Вчерашние руководители колонии оказались подозреваемыми по статье 286 Уголовного кодекса РФ - "превышение должностных полномочий". Тюремщики создали для отдельных осужденных, известных в узких криминальных кругах, просто райские условия отбытия наказания - с усиленным питанием, спиртными напитками и приемами гостей в удобное для зэка время.

Некоторые осужденные получали усиленное питание, спиртные напитки и принимали гостей

Свой отсчет преступлений тюремщиков следствие начало с декабря 2016 года, а закончили в июне 2019 года. Как казенно выразилось следствие, все это время "начальник и заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области совершили в интересах осужденного, отбывающего наказание в указанной исправительной колонии, действия, явно выходящие за пределы их полномочий: обеспечили ему беспрепятственную доставку на режимную территорию продуктов питания и спиртного, незаконное проживание осужденного в служебном помещении, обеспечили осужденного средствами связи, незаконно пропускали к нему на режимный объект посторонних лиц".

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Начальника колонии и его заместителя задержали. Вину те признали сразу и "в полном объеме".

Котласский городской суд Архангельской области отправил обоих под домашний арест. В администрации колонии прошли обыски.

Само уголовное дело было возбуждено по итогам работы сотрудников ФСБ.

Проблемы этим летом начались у руководства мест лишения свободы и в других регионах страны. Так следственное управление СК по Тюменской области только что возбудило уголовное дело против начальника колонии N 1 Игоря Чурсина за создание комфортной камеры для заключенного. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

А в начале июня в Челябинской области был задержан за взятки начальник копейской ИК N 15. По версии следствия, подношения офицер ГУФСИН получал от заключенных. В 2018 году он через доверенное лицо получил более 185 тысяч рублей от осужденных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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