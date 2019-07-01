Неожиданной и громкой новостью стало сообщение Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о возбуждении уголовного дела против начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН.

Вчерашние руководители колонии оказались подозреваемыми по статье 286 Уголовного кодекса РФ - "превышение должностных полномочий". Тюремщики создали для отдельных осужденных, известных в узких криминальных кругах, просто райские условия отбытия наказания - с усиленным питанием, спиртными напитками и приемами гостей в удобное для зэка время.

Некоторые осужденные получали усиленное питание, спиртные напитки и принимали гостей

Свой отсчет преступлений тюремщиков следствие начало с декабря 2016 года, а закончили в июне 2019 года. Как казенно выразилось следствие, все это время "начальник и заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области совершили в интересах осужденного, отбывающего наказание в указанной исправительной колонии, действия, явно выходящие за пределы их полномочий: обеспечили ему беспрепятственную доставку на режимную территорию продуктов питания и спиртного, незаконное проживание осужденного в служебном помещении, обеспечили осужденного средствами связи, незаконно пропускали к нему на режимный объект посторонних лиц".

Начальника колонии и его заместителя задержали. Вину те признали сразу и "в полном объеме".

Котласский городской суд Архангельской области отправил обоих под домашний арест. В администрации колонии прошли обыски.

Само уголовное дело было возбуждено по итогам работы сотрудников ФСБ.

Проблемы этим летом начались у руководства мест лишения свободы и в других регионах страны. Так следственное управление СК по Тюменской области только что возбудило уголовное дело против начальника колонии N 1 Игоря Чурсина за создание комфортной камеры для заключенного. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

А в начале июня в Челябинской области был задержан за взятки начальник копейской ИК N 15. По версии следствия, подношения офицер ГУФСИН получал от заключенных. В 2018 году он через доверенное лицо получил более 185 тысяч рублей от осужденных.