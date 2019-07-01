На Вологодчине впервые за полвека начали строить новую школу искусств

Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 20:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

И станцуют, и споют

На Вологодчине впервые за полвека начали строить новую школу искусств
Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
И возводят ее не в Вологде, а в Бабаевском районе. Из регионального бюджета на это выделили 175 миллионов рублей. Последний раз образовательные учреждения в сфере культуры сдавали в Вологде: колледж искусств в 1969 году и через два года - музыкальную школу. В муниципальных образованиях, как правило, открывали подобные учреждения в приспособленных помещениях.

В Бабаево проживает в нем 11,5 тысячи человек, а во всем районе - почти двадцать, школа искусств расположена в трех зданиях, одно из них - в самом городе, два других - в селе Борисово-Судское. Состояние объекта в районном центре давно не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. А вот спрос на образовательные услуги в сфере искусств в муниципальном районе растет с каждым годом. За последние шесть лет число детей увеличилось вдвое: с 225 до 449 человек.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи

Поэтому, посчитали в правительстве Вологодской области, для обучения и воспитания ребят в небольших населенных пунктах должны быть созданы современные условия и тенденции.

Новую школу искусств в Бабаевском районе решили строить "с нуля". Выбрали площадку, скоро зальют фундамент. В новой школе переменной этажности разместятся изобразительное, музыкальное и хореографическое отделения, а также концертный зал на двести мест. Пропускная способность - более двух тысяч человек в день.

- Будущая школа расположится в живописном месте. По контракту объект должен быть сдан в 2021 году, но мы планируем закончить работы уже в 2020-м, - рассказал подрядчик Игорь Цветков.

Кстати, будут сохранены два помещения и в селе Борисово-Судское. Чтобы воспитанники школы могли при необходимости ездить в основное здание в Бабаево, приведут в порядок автомобильную дорогу. На основной трассе Леонтьево - Бабаево - Борисово-Судское уже начались ремонтные работы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам