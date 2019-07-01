На Вологодчине впервые за полвека начали строить новую школу искусств

И возводят ее не в Вологде, а в Бабаевском районе. Из регионального бюджета на это выделили 175 миллионов рублей. Последний раз образовательные учреждения в сфере культуры сдавали в Вологде: колледж искусств в 1969 году и через два года - музыкальную школу. В муниципальных образованиях, как правило, открывали подобные учреждения в приспособленных помещениях.

В Бабаево проживает в нем 11,5 тысячи человек, а во всем районе - почти двадцать, школа искусств расположена в трех зданиях, одно из них - в самом городе, два других - в селе Борисово-Судское. Состояние объекта в районном центре давно не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. А вот спрос на образовательные услуги в сфере искусств в муниципальном районе растет с каждым годом. За последние шесть лет число детей увеличилось вдвое: с 225 до 449 человек.

Поэтому, посчитали в правительстве Вологодской области, для обучения и воспитания ребят в небольших населенных пунктах должны быть созданы современные условия и тенденции.

Новую школу искусств в Бабаевском районе решили строить "с нуля". Выбрали площадку, скоро зальют фундамент. В новой школе переменной этажности разместятся изобразительное, музыкальное и хореографическое отделения, а также концертный зал на двести мест. Пропускная способность - более двух тысяч человек в день.

- Будущая школа расположится в живописном месте. По контракту объект должен быть сдан в 2021 году, но мы планируем закончить работы уже в 2020-м, - рассказал подрядчик Игорь Цветков.

Кстати, будут сохранены два помещения и в селе Борисово-Судское. Чтобы воспитанники школы могли при необходимости ездить в основное здание в Бабаево, приведут в порядок автомобильную дорогу. На основной трассе Леонтьево - Бабаево - Борисово-Судское уже начались ремонтные работы.