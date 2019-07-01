Названы самые популярные города для любителей кораблей

Эксперты определили города, которые являются наиболее привлекательными для тех, кто интересуется кораблестроением и морским делом. В тройку лидеров попали сразу два региона Северо-Запада - Санкт-Петербург и Калининград.

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. За основу взяли результаты количества экскурсий на судостроительные предприятия и в морские музеи в рамках исследования промышленного туризма.

Петербург является одним из лидеров по числу предприятий судостроения. Кроме того, в Северной столице есть несколько кораблей-музеев. Так, для туристов и гостей города открыты крейсер "Аврора" и ледокол "Красин". Уникальные детали судов различных эпох представлены в Центральном военно-морском музее.

На втором месте - Калининград. В Янтарном крае также можно попасть с экскурсией на судостроительный завод. Также каждый турист считает своим долгом побывать в Музее Мирового океана. Замыкает тройку лучших городов для посещения кораблей и кораблестроителей Астрахань. Здесь путешественникам предлагают посещение местного судостроительного завода.