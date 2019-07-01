Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке

Гражданку России подозревают в незаконном пересечении границы с Финляндией. Задержал женщину пограничный отряд Северной Финляндии. Дама была пьяна.

Как пишет РИА Новости, женщина плыла на резиновой лодке по озеру Пюхяярви рано утром в понедельник, 1 июля. Ее остановили финские пограничники. Как оказалось, при ней не было никаких документов, а алкотестер показал у нее в крови 0,79 мг/л содержания алкоголя.

Финские пограничники уже связались со своими российскими коллегами и намерены передать им гражданку РФ. Кроме того, они расследуют инцидент как подозрение на нарушение государственной границы и управление водным транспортом в нетрезвом виде.