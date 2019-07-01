Под Псковом в ДТП с тепловозом пострадали шесть человек

В Себежском районе Псковской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в пресс-службе управления МВД по Псковской области.

Авария произошла на железнодорожном переезде, вблизи деревни Кузнецовка, где столкнулись локомотив и грузовой автомобиль. ДТП произошло в 11.20 часов по московскому времени, уточняет источник. Судя по всему, грузовик DAF не уступил дорогу маневровому тепловозу. В результате происшествия пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, которые находились внутри локомотива поезда.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.