В кафе на севере Петербурга 31 человек отравился шавермой

В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора выясняют обстоятельства, при которых в кафе, расположенном в доме №6 по проспекту Непокоренных 31 человек отравился шавермой. Сейчас заведение закрыто, госпитализировано 26 пострадавших, сообщает администрация Калининского района.

У всех отравившихся диагностирован сальмонеллез. Пострадавшие находятся в больнице имени Боткина.

По предварительным данным, причиной отравления стал соус из сырых яиц, который использовался при приготовлении шавермы.

В районной администрации отмечают, что граждане начали обращаться в больницы накануне вечером. Когда стало ясно, что все пострадавшие обедали в одном и том же кафе, в заведение пришли санитарные врачи.