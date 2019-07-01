В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 118-м километре трассы "Сортавала" в Приозерском районе.

Установлено, что наезд был совершен в момент, когда 35-летний водитель асфальтового катка начал сдавать назад.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Личность погибшего выясняется.