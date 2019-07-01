В Петербурге прошел суворовский патриотический фестиваль искусств

Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 19:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге прошел суворовский патриотический фестиваль искусств

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств. Фото: Пресс-служба VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств.
Фото: Пресс-служба VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств.

В Петербурге завершился VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов прошла в сквере Государственного мемориального музея Суворова.

Старая Русса стала ганзейским городом

Как сообщает оргкомитета фестиваля, участников поздравили директор музея Владимир Гронский, председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, педагоги Военной академии им. генерала армии А.В. Хрулева - Ольга Маевская и Иосиф Марченко; композитор, продюсер, автор-исполнитель Игорь Латышко, певец, лауреат премии "Золотой софит" Владимир Вьюров, певец, заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов; народный артист России Сергей Новожилов.

Вел церемонию бессменный ведущий мероприятий фестиваля Владимир Веселкин. Также перед собравшимися выступили наездники из Центра казачьей джигитовки "Багмут".

Победителей определяли в номинациях: художественное слово, народная песня, эстрадный вокал, хореография, инструментальная музыка, авторское произведение. Всего на фестивале было вручено 117 дипломов, из них 75 имеют статус лауреатских.

Планируется, что призеры фестиваля, который в этом году посвящен 290-летию Александра Суворова, выступят на грандиозном гала-концерте, который состоится в БКЗ "Октябрьский" 26 ноября, в день рождения великого полководца.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам