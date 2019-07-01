В Петербурге прошел суворовский патриотический фестиваль искусств

В Петербурге завершился VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов прошла в сквере Государственного мемориального музея Суворова.

Как сообщает оргкомитета фестиваля, участников поздравили директор музея Владимир Гронский, председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, педагоги Военной академии им. генерала армии А.В. Хрулева - Ольга Маевская и Иосиф Марченко; композитор, продюсер, автор-исполнитель Игорь Латышко, певец, лауреат премии "Золотой софит" Владимир Вьюров, певец, заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов; народный артист России Сергей Новожилов.

Вел церемонию бессменный ведущий мероприятий фестиваля Владимир Веселкин. Также перед собравшимися выступили наездники из Центра казачьей джигитовки "Багмут".

Победителей определяли в номинациях: художественное слово, народная песня, эстрадный вокал, хореография, инструментальная музыка, авторское произведение. Всего на фестивале было вручено 117 дипломов, из них 75 имеют статус лауреатских.

Планируется, что призеры фестиваля, который в этом году посвящен 290-летию Александра Суворова, выступят на грандиозном гала-концерте, который состоится в БКЗ "Октябрьский" 26 ноября, в день рождения великого полководца.