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01.07.2019 20:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Все грани Гранина

В Санкт-Петербурге выбрали лучший проект памятника писателю Даниилу Гранину
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
В Санкт-Петербурге подвели итоги международного открытого творческого конкурса на лучший проект памятника писателю Даниилу Гранину. В год 100-летия автора "Зубра" и "Блокадной книги", провозглашенный в России Годом Гранина, монумент планируют установить в Санкт-Петербурге, у дома номер 26 по Дальневосточному проспекту: здесь находится культурно-просветительский центр при библиотеке, которая носит имя знаменитого писателя.
Комиссия выбрала проект скульптора Евгения Буркова. Писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. Фото: Российское военно-историческое общество. Комиссия выбрала проект скульптора Евгения Буркова. Писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. Фото: Российское военно-историческое общество.
Комиссия выбрала проект скульптора Евгения Буркова. Писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. Фото: Российское военно-историческое общество.

Конкурсная комиссия приняла решение: для воплощения будущего памятника выбран проект скульптора Евгения Буркова, члена Санкт-Петербургского Союза художников России. Писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. "Шесть голосов из десяти получил вариант памятника скульптора Евгения Буркова", - отметила председатель жюри, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, подводя итоги заседания в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

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Важно и то обстоятельство, что этот вариант памятника больше всего пришелся по душе дочери писателя - Марине Чернышевой-Граниной. Она призвала членов жюри проголосовать именно за него. И пояснила: скульптура работы Евгения Буркова имеет несомненное портретное сходство с ее отцом и отражает его характер. "Мне хочется видеть в этом памятнике что-то присущее только отцу - и как писателю, и как человеку, - сказала Марина Данииловна. - Хочется, чтобы я, подойдя к этому памятнику, увидела нечто родное, что-то от своего любимого отца. В этой работе я все это вижу: и наше кресло, вокруг которого всегда лежали книги и газеты, и вот эта его характерная поза, и его выражение лица..."

Фото: Никита Митюнин.
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Всего на конкурс, организатором которого является Российское военно-историческое общество, были представлены 23 скульптурных композиции, во второй тур прошли четыре скульптуры, сделанные авторами в разных вариантах. Все четыре финалиста конкурса на лучший проект памятника Гранину получат премии. "Все работы финалистов были очень достойны, каждая по-своему подчеркивает талант и индивидуальность Даниила Гранина, - заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков. - Поэтому мы, как организаторы, приняли решение премировать всех лауреатов конкурса. Помимо этого, финалисты приглашены к участию в доработке выбранного проекта".

Предполагается, что монумент будет установлен в Петербурге до конца текущего года.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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