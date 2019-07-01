Футбольный питерский "Зенит" официально объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

В сентябре прошлого года Маркизио перешел в стан "сине-бело-голубых" на правах свободного агента. И это стало событием для отечественного футбола. Все-таки не каждый день в Премьер-лигу приходит игрок, долгое время считавшийся одним из живых символов топ-клуба. А Маркизио таковым и был для итальянского "Ювентуса". Зарплата Клаудио, как и подобает игроку его статуса, стала одной из самых больших в России, составив 3,5 миллиона евро в год.

Вот только выданные авансы "Маленький принц", как прозвали Маркизио в Италии за стильность, полузащитник в "Зените" оправдать не смог. Из-за травмы 33-летний футболист, известный своими культурными интересами, больше знакомился с музеями и театрами Петербурга, нежели играл в футбол. За прошедший сезон Маркизио провел в Премьер-лиге лишь девять матчей, в которых забил два мяча. А всего у итальянца набралось лишь 15 игр в составе "Зенита". Если как рекламный ход подписание статусного полузащитника себя оправдало, то чисто с игровой точки зрения Маркизио оказался не таким полезным активом.

Между тем сообщалось о том, что "Зенит" уже практически заполучил хавбека сборной Колумбии и "Атлетико Хуниорс" Луиса Диаса, выступавшего за свою национальную команду на текущем Кубке Америки. А вот от приобретения аргентинца Маркоса Акуньи из португальского "Спортинга", за которого просили 20 млн евро, питерцы вроде бы отказались.