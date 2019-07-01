Новости

Толстовка принцессы Дианы уйдет с молотка 03:56
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов 03:40
Взрыв на газопроводе произошел на севере Мексики 03:16
Крупное возгорание произошло на границе России и Латвии 03:02
Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте 02:35
В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги 02:18
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой 01:54
В Сирии провели первый после войны автосалон 01:36
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте 01:28
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей 00:54
СМИ: Турция купит у России военные самолеты вслед за комплексами С-400 00:41
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ 01.07.2019
РЖД проведет проверку из-за Maybach с Пугачевой на перроне 01.07.2019
Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета 01.07.2019
Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 01.07.2019
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 01.07.2019
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 01.07.2019
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 01.07.2019
Названы самые популярные города для любителей кораблей 01.07.2019
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 01.07.2019
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 01.07.2019
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 01.07.2019
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 01.07.2019
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 01.07.2019
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 01.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 23:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Маркизио к выходу

"Зенит" расторг контракт с итальянцем
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 141(7899)
Футбольный питерский "Зенит" официально объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

В сентябре прошлого года Маркизио перешел в стан "сине-бело-голубых" на правах свободного агента. И это стало событием для отечественного футбола. Все-таки не каждый день в Премьер-лигу приходит игрок, долгое время считавшийся одним из живых символов топ-клуба. А Маркизио таковым и был для итальянского "Ювентуса". Зарплата Клаудио, как и подобает игроку его статуса, стала одной из самых больших в России, составив 3,5 миллиона евро в год.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Вот только выданные авансы "Маленький принц", как прозвали Маркизио в Италии за стильность, полузащитник в "Зените" оправдать не смог. Из-за травмы 33-летний футболист, известный своими культурными интересами, больше знакомился с музеями и театрами Петербурга, нежели играл в футбол. За прошедший сезон Маркизио провел в Премьер-лиге лишь девять матчей, в которых забил два мяча. А всего у итальянца набралось лишь 15 игр в составе "Зенита". Если как рекламный ход подписание статусного полузащитника себя оправдало, то чисто с игровой точки зрения Маркизио оказался не таким полезным активом.

Между тем сообщалось о том, что "Зенит" уже практически заполучил хавбека сборной Колумбии и "Атлетико Хуниорс" Луиса Диаса, выступавшего за свою национальную команду на текущем Кубке Америки. А вот от приобретения аргентинца Маркоса Акуньи из португальского "Спортинга", за которого просили 20 млн евро, питерцы вроде бы отказались.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам