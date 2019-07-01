Несмотря на санкции, поток иностранных туристов в Крым увеличивается. С октября у гостей из Юго-Восточной Азии появится возможность посетить полуостров на круизном лайнере "Князь Владимир". Этот маршрут уже проторили путешественники из Германии, США и Турции.

В этом году в свой первый рейс лайнер вышел 12 мая с 350 пассажирами на борту. В третьем сезоне судно встречает своих гостей обновленным после капитального ремонта. Преобразились салоны и рестораны, сверкают свежей краской борта. Самым сложным элементом ремонта была замена главных генераторов. Для этого пришлось резать металл бортов, в итоге судно сможет ходить в рейсы еще не один десяток лет. За сезон 2019 года от Сочи до Севастополя и обратно совершат путешествие 9000 туристов. Круизная навигация продлится до 19 октября. Всего запланировано 23 рейса. Осенью среди пассажиров уже будут не только россияне, но и гости из дальнего зарубежья.

Иностранные туристы будут прилетать в Сочи, а оттуда на лайнере приедут в порты Крыма

- Эти группы иностранных туристов будут прилетать в аэропорт Сочи, а оттуда на лайнере они приедут в порты Крыма, - рассказал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - После завершения круиза гости таким же путем вернутся на родину. Представители Германии и Сербии уже побывали на борту судна, а с турфирмами Вьетнама и Китая заключены договоры.

На самом деле иностранцы уже совершали круизы в Крым на борту "Князя Владимира", но до сих пор это были туристы, купившие туры самостоятельно. "Двое турок, четверо граждан США, человек 10 из Германии уже путешествовали с нами и остались довольны, - рассказал гендиректор компании Виктор Глуховщенко, в чьей собственности находится лайнер.

Уже в июле начнут продавать туры на будущий год, будут существенно расширены рамки навигации. Сезон-2020 планируется начать с 1 марта и завершить в конце октября. Для этого в межсезонье здесь собираются оборудовать системой подогрева два бассейна и доработать классность пассажирских кают. В низкий сезон цена круиза будет примерно на 20 процентов ниже, чем на пике. К слову, сейчас средняя стоимость недельного тура составляет 38000 рублей для одного человека. Кроме того, в будущем году маршрут круиза планируется продлить до Сухуми.

Есть предложения продлить круиз до Турции. Заинтересованные в этом туркомпании забросали российских партнеров подобными проектами, но нужны соглашения на межправительственном уровне.

С момента развала Советского Союза и до июня 2017 года, когда "Князь Владимир" после 25-летнего перерыва отправился в свой первый круиз по Черному морю, наша страна фактически утратила это направление туризма, а все предложения на рынке были только от зарубежных партнеров. Теперь круизные путешествия постепенно восстанавливаются, и в мае на судостроительном заводе в Астраханской области спустили на воду первый российский круизный лайнер проекта PV300VD, получивший название "Петр Великий". А "Князю Владимиру", несмотря на почтенный возраст (через два года судну исполнится 50 лет) выпала честь стать пионером возрожденного круизного туризма.