Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Князь Владимир" ждет

Гости из Китая и Вьетнама поплывут в Крым на круизном лайнере
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Несмотря на санкции, поток иностранных туристов в Крым увеличивается. С октября у гостей из Юго-Восточной Азии появится возможность посетить полуостров на круизном лайнере "Князь Владимир". Этот маршрут уже проторили путешественники из Германии, США и Турции.

В этом году в свой первый рейс лайнер вышел 12 мая с 350 пассажирами на борту. В третьем сезоне судно встречает своих гостей обновленным после капитального ремонта. Преобразились салоны и рестораны, сверкают свежей краской борта. Самым сложным элементом ремонта была замена главных генераторов. Для этого пришлось резать металл бортов, в итоге судно сможет ходить в рейсы еще не один десяток лет. За сезон 2019 года от Сочи до Севастополя и обратно совершат путешествие 9000 туристов. Круизная навигация продлится до 19 октября. Всего запланировано 23 рейса. Осенью среди пассажиров уже будут не только россияне, но и гости из дальнего зарубежья.

Иностранные туристы будут прилетать в Сочи, а оттуда на лайнере приедут в порты Крыма

- Эти группы иностранных туристов будут прилетать в аэропорт Сочи, а оттуда на лайнере они приедут в порты Крыма, - рассказал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - После завершения круиза гости таким же путем вернутся на родину. Представители Германии и Сербии уже побывали на борту судна, а с турфирмами Вьетнама и Китая заключены договоры.

На самом деле иностранцы уже совершали круизы в Крым на борту "Князя Владимира", но до сих пор это были туристы, купившие туры самостоятельно. "Двое турок, четверо граждан США, человек 10 из Германии уже путешествовали с нами и остались довольны, - рассказал гендиректор компании Виктор Глуховщенко, в чьей собственности находится лайнер.

Фото: iStock
Названы самые дешевые курорты для летнего отдыха на Кубани

Уже в июле начнут продавать туры на будущий год, будут существенно расширены рамки навигации. Сезон-2020 планируется начать с 1 марта и завершить в конце октября. Для этого в межсезонье здесь собираются оборудовать системой подогрева два бассейна и доработать классность пассажирских кают. В низкий сезон цена круиза будет примерно на 20 процентов ниже, чем на пике. К слову, сейчас средняя стоимость недельного тура составляет 38000 рублей для одного человека. Кроме того, в будущем году маршрут круиза планируется продлить до Сухуми.

Есть предложения продлить круиз до Турции. Заинтересованные в этом туркомпании забросали российских партнеров подобными проектами, но нужны соглашения на межправительственном уровне.

С момента развала Советского Союза и до июня 2017 года, когда "Князь Владимир" после 25-летнего перерыва отправился в свой первый круиз по Черному морю, наша страна фактически утратила это направление туризма, а все предложения на рынке были только от зарубежных партнеров. Теперь круизные путешествия постепенно восстанавливаются, и в мае на судостроительном заводе в Астраханской области спустили на воду первый российский круизный лайнер проекта PV300VD, получивший название "Петр Великий". А "Князю Владимиру", несмотря на почтенный возраст (через два года судну исполнится 50 лет) выпала честь стать пионером возрожденного круизного туризма.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам