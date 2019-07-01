В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Управление гражданской обороны и защиты населения просит не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, а также усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

Напомним, в 2016 году в Анапе за день во время шторма погибли пять туристов. Тогда власти курорта одной из причин ЧП объяснили сильным донным течением в море.

Это явление опасно тем, что направлено от берега и обычно начинается на мелководье. Его скорость составляет от 0,5 до 2,5 метра в секунду. Течение может возникнуть на любом пляже с сильными волнами. Донное течение оттаскивает на глубину и справиться с ним практически невозможно. Специалисты в таком случае рекомендуют отдыхающим не тратить силы, чтобы выплыть к берегу, а грести вдоль него.