В Астраханской области будут оздоравливать судостроение

Астраханский судостроительный кластер ожидает большая перезагрузка. Об этом стало известно во время визита в регион министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По словам министра, Астраханская область является одним из регионов, где есть все необходимое для успешного развития судостроения и портовой деятельности.

- Только за последние три года предприятия Астраханской области построили 19 крупных судов и плавсредств для российских и зарубежных заказчиков. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку корабелам региона, - пообещал Денис Мантуров.

Между тем сами судостроители намерены в ближайшее время перестроить работу основных предприятий отрасли. Как заметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, три ведущие производственные площадки будут объединены под одним руководством с оптимизацией расходов.

Это позволит сдерживать цены, получать больше заказов и максимально загружать производственные мощности предприятий. А благодаря новым заказам появятся средства на модернизацию производства и возможность увеличить число сотрудников заводов.

- Сегодня составлена дорожная карта развития предприятий. Это поможет нам перейти к полному оздоровлению судостроительного кластера Астраханской области. Сейчас для нас это самое важное, - подчеркнул врио губернатора региона Игорь Бабушкин.

Во время посещения судостроительного завода "Лотос" министр промышленности принял участие в торжественном спуске на воду нового танкера-химовоза проекта RST25/7. Это уже третье такое судно, построенное кораблестроителями "Лотоса". Оно может ходить по реке и морю, соответствует всем международным нормам безопасности, и способно перевозить в трюмах нефть и нефтепродукты.

- Символично, что спуск этого судна на воду проходит накануне Дня кораблестроителя, - обратился к корабелам врио губернатора Игорь Бабушкин. - Коллектив вашего предприятия успешно освоил производство судов данной серии. Я хочу поблагодарить Объединенную судостроительную корпорацию и компанию "Волготранс" за сотрудничество, а вам желаю новых заказов и интересных проектов. Лучшие работники ССЗ "Лотос" к Дню строителя получили почетные грамоты и были удостоены звания "Почетный судостроитель".

Кстати

Сейчас на заводе достраивают два малых круизных пассажирских судна, завершают строительство сухогруза, а недавно состоялась закладка киля грузового несамоходного понтона. Самый крупный заказ предприятия - первый в современной России круизный лайнер "Петр Великий". Месяц назад его спустили на воду для достройки. Ожидается, что в рейс лайнер отправится в навигацию 2020 года. На нем туристов повезут по Каспию и Черному морю.