В Краснодаре на служебном посту скончался полицейский

В понедельник в столице Кубани при исполнении служебных обязанностей умер полицейский.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в понедельник утром 40-летний сотрудник отдельного батальона конвоирования подозреваемых и обвиняемых заступил на свой пост. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо, коллеги вызвали врачей скорой помощи, однако спасти полицейского не удалось.

- По факту случившегося проводится проверка, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.