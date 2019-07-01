В Сочи открыли стелу с именами жертв авиакатастрофы Ту-154

Монумент жертвам авиакатастрофы, которая произошла три года назад в Сочи, появился в Адлерском районе на набережной реки Мзымты. Его создали родственники погибших с помощью меценатов - почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии.

Напомним, 25 декабря 2016 года летевший в Сирию из подмосковного Чкаловского самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море ранним утром, вылетев из аэропорта Сочи, где приземлялся для дозаправки. Воздушное судно рухнуло в воду на расстоянии чуть более полутора километров от берега. В списке погибших значатся 92 человека.

Монумент в Сочи создали родственники погибших с помощью меценатов

Среди пассажиров были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с праздниками наших бойцов, сопровождавшие их журналисты трех телекомпаний. С ними летела исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - знаменитая Доктор Лиза.

На открытие стелы прилетели 120 родственников погибших пассажиров злополучного рейса, медицинские служащие минобороны и представители сирийской стороны. "О создании памятника заговорили давно, но дело сдвинулось, когда с января 2017 года за проект взялся руководитель Фонда социальной поддержки сотрудников МВД Сергей Горбенко", - рассказала "РГ" мама погибшего артиста ансамбля Александрова Кирилла Давиденко Елена Эрастовна.

Место под памятную стелу выделила администрация города-курорта, которая взяла на себя работы по установке и благоустройству. Эта территория у горожан считается местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

В Сочи прилетел и отец командира экипажа злополучного рейса Романа Волкова. Александр Волков прибыл с семьей - супругой, невесткой и двумя младшими внуками. "Второй сын военный журналист, служит в Министерстве обороны РФ. Он не смог прилететь, потому что находится на задании, - поделился Александр Волков. - Раньше мы постоянно ездили отдыхать в Сочи, а теперь не можем здесь находиться. Конечно, на открытие памятной стелы надо было прилететь".

Вдова Романа Елена до сих пор не рассказала дочке Софии о гибели мужа. Младшему сыну Саше было всего шесть месяцев, когда погиб его папа. Софии сейчас пять лет. "Я до сих пор не сказала ей про трагедию, - призналась Елена. - Она ждет папу. Сегодня спрашивала: "А мы откуда будем вылетать?" - "С аэропорта Чкаловского". - "Там, где папа работает?" - "Да". Стараюсь ее заболтать. Это очень тяжело. Не могу сказать ей правду. Хотя и говорят, что время лечит, но оно не лечит, а просто помогает жить с болью. Живу одна с детьми в Чкаловском в Подмосковье. Весь мой мир крутится около детей".

Супруга командира экипажа Романа Волкова Елена рассказывает сыну Саше о его погибшем отце. Фото: Ирина Белова.

Открытие стелы никого не оставило равнодушным. Родственники погибших зажигали свечи, подходили к памятнику, искали фамилии своих родных и прикасались к надписям. Молчали и плакали. Галина Михайловна, мама штурмана разбившегося самолета Ту-154 Александра Петухова, нашла в себе силы и сквозь слезы произнесла: "Я буду бесконечно благодарна тем, кто склонит голову перед этой стелой в память о моем сыне".

Елена Давиденко рассказывала о своем сыне и его коллегах: "Это была его первая поездка в Сирию, но в составе оркестра он был в Никарагуа, Англии, Венесуэле, на Кубе. Они все были особенными ребятами. Их объединяла не только любовь к профессии, но и необыкновенные человеческие качества. Такое ощущение, что Господь собрал всех особенных людей в одном месте и в одно время. Причем все летевшие были примерно одного - 33-летнего возраста. Иван Крючков летел в 33-ю поездку в 33 года".