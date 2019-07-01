Журналисты четырех стран ЕС посетили "Артек"

В международном детском центре "Артек" прошел пресс-тур для иностранных журналистов, приуроченный ко дню рождения самого известного юного посла мира - американки Саманты Смит, которая в июле 1983 года приехала в легендарный советский лагерь по приглашению Юрия Андропова как посол доброй воли.

Как сообщил пресс-центр МДЦ, "Артек" посетили представители СМИ четырех стран Евросоюза - Венгрии, Греции, Чехии, Португалии, а также Китая, Вьетнама, Кубы, Таджикистана и Узбекистана. Иностранные гости назвали возможность "Артека" собирать детей из разных стран большим его преимуществом, чему способствует современная инфраструктура детского центра, его оснащение, природные условия и исторический опыт быть "мостом культур". Убедиться в этом помогли зарубежной прессе иностранные дети, большинство из которых приехали в российский Крым благодаря различным конкурсам. Например, Милица из Франции попала в "Артек" благодаря конкурсу "Русская душа", на который она подготовила рассказ о выдающемся танцоре Рудольфе Нурееве.

- Я узнала про "Артек" от подруги, побывавшей здесь, и с тех пор мечтала тоже стать артековцем. Здесь можно попробовать много интересного, найти новых друзей, - говорит Милица. - Я занимаюсь в профильном отряде юнг. Мы ходим на морскую флотилию, занимаемся такелажем, семафором, готовимся к соревнованиям.

Юная итальянка Изабела приехала в "Артек" также благодаря конкурсу - с друзьями она сделала видео о жизни Гоголя в Италии.

- Мы рассказали о его творчестве, о том, как он писал "Мертвые души", - говорит Изабелла. - И вот я в "Артеке". Это удивительный лагерь. Мои друзья рассказывали, что "Артек" меняет жизнь - здесь все лучшее происходит, все мечты сбываются. Я убедилась, это так!

Образ детского миротворчества задал тон всему пребыванию зарубежных гостей в "Артеке". Иностранцы посетили памятный знак и Аллею Саманты в лагере "Морской", понаблюдали за участием артековцев в квесте "Саманта", оценили рисунки на асфальте в память о юной американской школьнице. Журналисты задавали артековцам вопросы о том, почему они спустя десятилетия вспоминают Саманту Смит. "Эта девочка говорила взрослым, что надо жить в мире, а мир - самое главное", - таким был самый распространенный ответ.

Директор "Артека" Константин Федоренко рассказал гостям о внимании российского государства к развитию и образованию детей, а также поддержке диалога девушек и юношей из разных стран.

- Сегодня в России более 42 тысяч образовательных организаций - это почти 17 миллионов школьников, - сказал Федоренко. - Абсолютно у всех есть возможность попасть в "Артек". В седьмую смену мы принимаем 3373 ребенка из 84 регионов и 17 стран. Здесь они все - граждане страны детства под названием "Артек". "Артек" для меня - это объятия Родины.

По словам Федоренко, с 2014 год, когда Крым вернулся в состав РФ, "Артек" посетили уже более 4000 иностранных детей. В частности, в 2018-м - почти 2000 детей из 82 стран.

- В этом году мы планируем принять ребят из 79 стран, - уточнил Константин. - Возможность попасть сюда есть, надо просто брать и пробовать. Мы готовы принимать детей из разных стран. Также в этом году почти 30 артековских вожатых командированы для работы в Монголию, Грецию, Италию, Турцию, Мексику, Китай и Болгарию.

Во время визита в международный детский центр "Артек" иностранные журналисты побывали с экскурсией в большинстве детских лагерей, осмотрели парковые зоны комплекса "Горный", посетили Аллею героев-артековцев. На "Артек-Арене" гости наблюдали репетицию детского сводного духового оркестра: 600 юных музыкантов из разных уголков страны готовились к гала-представлению фестиваля "Серебряные трубы Черноморья". Увлекательным оказался кулинарный мастер-класс, на котором артековцы из разных стран научились готовить любимое артековское блюдо Саманты Смит, о котором она часто вспоминала в Америке - картофельное пюре с куриной котлетой. А артековцы из медиатрядов в благодарность за проведенный мастер-класс подарили гостям на память сувениры с логотипом "Артека". Завершилось посещение морской прогулкой к одному из символов "Артека" - скалам Адаларам - и осмотром береговой линии детского центра с моря.

- Меня поразила территория "Артека", его масштаб, красота, архитектурное решение, - поделилась впечатлениями Иржи Юст, шеф-корреспондент чешской газеты "Актуалне". - Общение с детьми было простым, искренним. Видно, что это обычные дети, которые приехали, чтобы хорошо провести время. Мне кажется, что "Артек" оставляет глубокий след в душе ребенка. Я сомневаюсь, что причина только в природе и в самом месте: это прежде всего методика, это люди и вожатые, то, как они относятся к ребенку, какие дают ориентиры. В Чехии я обязательно расскажу об "Артеке", который раньше был очень известен, а сейчас его знают меньше. Все-таки прошло 30 лет. Я хочу написать том, что это, современное пространство, образовательный комплекс. Я хочу рассказать о нем не как о советском прошлом, а как о взгляде в настоящее и в будущее.