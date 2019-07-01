Челябинка сдала в полицию сумку с миллионом рублей

Жительница Челябинска обнаружила возле подъезда сумку с миллионом рублей и обратилась в полицию, чтобы найти ее владельца, сообщили в понедельник в УМВД Челябинска.

- Инцидент произошел 21 июня в Курчатовском районе Челябинска, - сообщила представитель УМВД Любовь Гайнуллина. - Жительница одного из домов по улице Молодогвардейцев нашла возле своего подъезда сумку, набитую деньгами. Кроме платежных документов в ней оказались пятитысячные купюры и доллары на сумму более миллиона рублей.

Сначала нашедшая "клад" челябинка отправилась в банк, который, судя по документам, выдал эти деньги. А затем вместе с сотрудниками банка обратилась в Курчатовский отдел полиции, где скоро установили личность и адрес владельца сумки.

Им оказался 52-летний житель Калининского района Челябинска, который уже не и мечтал получить свои деньги обратно. Как его сумка оказалась у подъезда бдительной челябинки, в полиции не сообщают.