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01.07.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фонд памяти группы Дятлова попросил СК о расследовании трагедии

Текст: Юлия Мякишева

Фонд памяти группы Дятлова подал просьбу о возобновлении расследования трагедии с туристами в 1959 году.

Фото: Soviet investigators/wikimedia.org
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- Действительно, сегодня утром мы отдали заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой возобновить расследование гибели дятловцев, - подтвердил "РГ" руководитель фонда Юрий Кунцевич. - По нашему мнению, существующее дело не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца. Кроме того, до сих пор не установлена причина смерти девушек и юношей. Мы рассчитываем на качественное расследование.

Он добавил, что все родственники погибших устно поддержали инициативу.

Тем временем, расследованием дела сейчас занимается прокуратура. Результаты обещают раскрыть осенью. Уголовное дело насчитывает более четырех сотен страниц. Существует 75 версий того, как развивалась трагедия. На данный момент криминальная подоплека случившегося исключена, приоритетными в прокуратуре считают три версии, и все они связаны со стихией. Также эксперты исключают версию фальсификации дела.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова
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