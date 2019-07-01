Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей

Кубок мира по шахматам с призовым фондом в 1,6 миллиона долларов пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Здесь же, в столице Югры, в 2020 году состоится Всемирная шахматная олимпиада.

"Ханты-Мансийск является неофициальной шахматной столицей России", - считает гроссмейстер Сергей Карякин.

"За десять лет тут пройдут две шахматные Олимпиады, этот факт говорит сам за себя", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Впервые гроссмейстер играл в Югре в турнире претендентов и занял второе место. По его словам, это вселило в него уверенность в собственных силах, и уже через два года в Москве он победил на турнире.

Справка "РГ"

Уроженец Симферополя 29-летний Сергей Карякин в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.