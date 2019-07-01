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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Задача для Перельманов

Как два школьника сдали ЕГЭ на 400 баллов
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург) , Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Два российских ученика смогли набрать по 400 баллов ЕГЭ: это выпускник тульского лицея № 2 Даниил Дрябин и выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина. Причем оба сдавали одни и те же экзамены - русский язык, математику, физику и информатику. Напомним: первым абсолютным рекордсменом ЕГЭ в стране шесть лет назад стал школьник из Кирова, вторым - москвич в прошлом году. И вот теперь "золотой" список вырос сразу вдвое.
Даниил Дрябин: Рекорд? Я не ставил такой цели. Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова Даниил Дрябин: Рекорд? Я не ставил такой цели. Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова
Даниил Дрябин: Рекорд? Я не ставил такой цели. Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова

Даниил Дрябин учился в физико-математическом классе лицея № 2 имени Бориса Слободскова. Как рассказал "РГ" и.о. директора лицея Константин Гончаров, парень участвовал во всех олимпиадах школьников. Стал победителем пяти региональных и призером всероссийской. В сущности, он уже поступил в Московский физико-технический институт.

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- Рекорд? Я не ставил такой цели, - говорит Даниил. - В багаже уже были результаты, обеспечившие поступление во многие вузы.

По словам выпускника, ЕГЭ проводится "довольно стабильно" и задания похожи на прошлогодние. Поэтому Даниил дает совет тем, кому еще только предстоит сдавать единый экзамен:

- Чтобы хорошо выступить на экзаменах, нужно нормально учиться. Важно уделять внимание не столько подготовке к ЕГЭ, сколько изучению наук, которые интересуют. Я учился в физматклассе, и у меня была хорошая база. Многое решает самостоятельная работа.

Любимый предмет Даниила - математика. А одна из приоритетных специальностей, на которую он хотел бы поступить, - прикладная математика. Даже возвращаясь из столицы в Тулу после пресс-конференции, на которой были озвучены итоги ЕГЭ-2019, он всю дорогу спорил с учителем по поводу способа решения непростой математической задачи...

Анастасия Пределина мечтает заниматься прикладной математикой. Фото: Татьяна Андреева

Физико-математический класс, а точнее, физматшкола имени академика А.Г.Шипунова была открыта при тульском лицее № 2 три года назад. Ее инициатором стало оборонное КБ приборостроения, где разрабатывают уникальные системы высокоточного вооружения. Тогда же было заключено пятистороннее соглашение между правительством Тульской области, КБП, Тульским госуниверситетом, администрацией Тулы и лицеем № 2 об организации этого специализированного учебного заведения допобразования. Основную финансовую и организационную нагрузку взяло на себя КБП. Цель цепочки "специализированная школа - вуз - предприятие" - раннее обучение высокотехнологичным профессиям, чтобы повысить интерес молодежи к предприятиям "оборонки".

Сегодня в "школе Шипунова" читают лекции ведущие педагоги. К примеру, два раза в неделю занятия с тульскими школьниками ведут преподаватели МФТИ. Кстати, по словам Константина Гончарова, средний результат выпускников "школы Шипунова" - 230 баллов.

А вот о том, как блестящего успеха добилась выпускница екатеринбургской гимназии Анастасия Пределина, корреспонденту "РГ" рассказала ее мама Юлия.

- У нас в семье все инженеры, - поделилась она. - Я с детства увлекалась математикой, и Асю заинтересовала. Сначала это были головоломки, математические загадки, потом задачки из учебника. Она всегда с удовольствием делала домашние задания, училась считать.

Кстати, в первый класс девочка пошла в шесть лет. Родители поначалу сомневались: рано. Но видели: любознательной дочке постоянно нужно подкидывать что-то новое. Так и пошло дальше: летние математические и физические лагеря, математические бои, олимпиады... Учиться не заставляли - сама стремилась к знаниям. Например, в шестом классе записалась в "Школу юных математиков" при УрФУ. После пары занятий преподаватель предложил перевести Асю в группу на год старше. И дело было не в выдающихся способностях. Просто он видел горящие глаза школьницы и решил поднять планку повыше.

Сколько раз Ася ездила в тематические лагеря, не сосчитать. В десятом классе за год она была дома всего четыре месяца. Между поездками сдавала долги по школьным предметам.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
В России завершилась основная волна ЕГЭ-2019

- 27 человек в классе, все целеустремленные: на глупости времени нет. Ребята конкурируют, но не идут по головам. Понимают, что такое взаимовыручка, работа в команде. Это здорово! - говорит Юлия.

Роль семьи в достижениях школьницы подчеркивает директор гимназии № 9 Лариса Кулькова: "У ребенка может быть много увлечений. Но именно семья помогает искать пути развития, а школа поддерживает".

Анастасия собирается подавать документы в СПбГУ. Специализация? Конечно, прикладная математика.

- Есть интересное новое направление - "Анализ данных", это очень востребовано, - поделилась Ася.

Между тем

По данным Рособрнадзора, из 750 тысяч участников ЕГЭ-2019 тридцать человек смогли набрать по 300 баллов. Почти на 26 тысяч - до 302 тысяч - выросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов).

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