Синоптики рассказали, каким будет начало июля на Урале

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях начало месяца будет дождливым.

- В ближайшие трое суток восточная часть Урала будет находиться под действием циклона. Ожидаются дожди, местами - очень сильные. Температура по сравнению с воскресеньем будет ниже на 3-4 градуса: 18-23 днем и 15-17 ночью. Скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Эксперт отметила, что сначала центром циклона будет Челябинская область, потом - Курганская, а потом - юг Свердловской. В это время осадки в этих местах будут наиболее сильными. Во всех трех областях на этой неделе ожидаются грозы.

К концу недели возможно потепление и прекращение сильных осадков.

В Свердловской области, кроме того, до 20.00 второго июля ввели предупреждение об атмосферном загрязнении - на территории ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Благодаря влажной погоде опасность продержится недолго.