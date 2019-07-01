О Троицке, одном из южных форпостов Челябинской области, ходит немало легенд. Троичане считают, что их богатая история может привлечь сюда туристов со всей страны и из-за рубежа.

Город имеет богатую историю, связанную со становлением российского казачества, пугачевским бунтом и купеческой вольницей. Говорят, что до строительства Транссибирской магистрали он был гораздо известнее своего северного соседа - Челябинска, поскольку стоял на великом караванном пути. И, повернись колесо истории чуть иначе, мог бы побороться за звание административного центра региона. О перипетиях истории и планах развития некогда богатого торгового города мы поговорили с председателем Общественной палаты, почетным гражданином Троицка Валерием Гриценко.

Российская газета: Валерий Васильевич, какие задачи сегодня стоят перед городом?

Валерий Гриценко: Необходимо, используя исторический и культурный потенциал Троицка, сделать его современным и комфортным для проживания. Именно такую задачу ставит перед своей командой глава города Александр Виноградов. С одной стороны, мы с некоторой завистью наблюдали за ростом таких промышленных центров, как Челябинск и Екатеринбург. С другой - именно за счет того, что Троицк очень долго оставался в стороне от финансовых потоков, ему удалось сохранить в первозданном виде большой историко-культурный и архитектурный слой. И этим, конечно, нужно воспользоваться. Сегодня городу есть чем удивить не только ближних, но и дальних соседей.

В Троицке привели в порядок все библиотеки. Центральная городская стала лучшей в области. Фото: Пресс-служба администрации Троицка"

Троицк - старинный купеческий город со своими традициями и по-настоящему уникальной архитектурой, не имеющей аналогов на Урале - своеобразный музей под открытым небом. В нем около тысячи ценных объектов исторической среды и интересных зданий. В XVIII-XIX веках Троицкая ярмарка была третьей в России по товарообороту после Нижегородской и Ирбитской. И местные купцы-меценаты очень заботились о привлекательности своего "рабочего места". К примеру, известно, что местный житель Григорий Башкиров на спор всего за год построил гостиницу, здание которой до сих пор украшает город. Тогда ведь обходились без бумажных обязательств: если купец побился об заклад, он свое слово держал, невзирая на затраты. Или братья Яушевы, построившие в городе пассаж, который теперь вместе с гостиницей, торговыми рядами и Свято-Троицким храмом входит в перечень историко-культурных памятников федерального значения. Именно этому наследию сегодня следует уделять внимание. И надо отметить, что в последние годы это стало заметным направлением деятельности городских властей. В историческом центре Троицка идет масштабная реконструкция, и скоро он может действительно стать центром притяжения для горожан и туристов. Всегда интересно в короткий срок познакомиться со срезом целой эпохи.

РГ: Один из туристических маршрутов в городе посвящен Емельяну Пугачеву. Он оставил в городе какой-то особенный след?

ВГ: Из пушек обстреливал, а потом разграбил Свято-Троицкий собор. На самом деле Пугачев только на сутки сумел захватить город, в крепости не остался, а расположился в полутора верстах на горе, которая носит сейчас его имя. Оттуда уже на следующей день был выбит войсками генерал-поручика Деколонга и бежал в Уральские горы. Но успел натворить массу бесчинств.

В истории осталась гора Пугачева, а в ней пещера, по легенде, оттуда прямо под рекой шел подземный ход к Свято-Троицкому храму. Да такой, по которому можно было проехать верхом. Мы в детстве на лыжах ходили по реке, чтобы забраться потом на эту гору и посмотреть пещеру. Однако, после того как проход из нее в целях безопасности обрушили, подтвердить или опровергнуть эту легенду никто не берется.

РГ: Действительно ли Троицк долгое время соперничал с Челябинском?

ВГ: В пользу этой версии говорят несколько исторических фактов. Во-первых, население этих уездных городов было примерно одинаковым. Однако в Троицке располагалось третье отделение Оренбургского казачьего войска. И сохранились свидетельства, что, в то время как казачий суд в Челябинске производился в простой избе, у нас для него построили двухэтажное каменное здание. Оно так и осталось административным, и сегодня в нем размещается администрация города. Более того, известно, что Челябинск в свое время пытался перетянуть на свою территорию Шадринскую ярмарку из Курганской губернии, но не сумел. А в Троицке, как я уже говорил, находилась третья по величине ярмарка в России.

Все изменила железная дорога. Через Челябинск она прошла в 1892 году, а до Троицка добралась только в 1910-м. За эти без малого два десятка лет северный сосед успел совершить большой рывок вперед. Впрочем, это версия краеведов, и с ней можно спорить.

Ежегодно в благоустройство города вкладывается более 100 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации Троицка"

РГ: Как председатель Общественной палаты вы часто общаетесь с горожанами, молодежью. Каким они хотят видеть свой город?

ВГ: Думаю, чаяния наших жителей такие же, как и в других уральских городах. Они хотят комфортного проживания, достойных зарплат, хотят гордиться своей малой родиной. Именно поэтому в последние годы в Троицке стали особенно активно заниматься благоустройством. Начали с центральной части, но не забыли и об окраинах. И, когда горожане увидели, что в порядок приводят даже те улочки, которые никогда не имели асфальтового покрытия, наверное, поверили в возможность перемен. Сегодня уже можно показывать гостям благоустройство общественного пространства на улице Климова, где впервые в Троицке появились велодорожка, бульвар и дорога с односторонним движением. В этом году завершится второй этап реконструкции набережной у Свято-Троицкого собора. Здесь уже сделана площадь, смотровая площадка, высажены деревья. В городе появляются арт-объекты, в скором времени планируется установить фигуру нашего земляка баснописца Крылова и персонажей его произведений.

Каждый год на благоустройство тратится более 100 миллионов рублей. Они идут на строительство и реконструкцию дорог, содержание, ремонт тротуаров, дворов, межквартальных проездов и скверов. Горожане отмечают появление новых знаковых мест отдыха, которые привлекают внимание и радуют глаз.

С помощью региональных властей и фонда содействия развитию ЖКХ удалось решить проблему теплоснабжения города, возникшую после аварии на Троицкой ГРЭС и отказа станции отапливать дома в центральной части Троицка. Вообще администрация города очень много работает с областными и федеральными структурами. В рамках государственных программ строятся новые дома, газифицируется частный сектор, идет модернизация уличного освещения. К чести властей, привели в порядок библиотеки, оборудовали новые кинозалы. Конечно, еще многое нужно сделать, чтобы Троицк стал по-настоящему комфортным. Но изменения видны невооруженным глазом.

РГ: Троицк считают одним из самых солнечных городов России. С чем связана эта аномалия?

ВГ: Еще в 40-е годы прошлого века ученые подсчитали, что в курортном Кисловодске 2090 часов солнца в году, в Гаграх - 1830, в Пятигорске - 1780, а у нас - все 2218! По некоторым данным, только в Сочи бывает солнечнее. Вероятно, это связано с нашим климатом, расположением в лесостепной зоне, где облака надолго не задерживаются из-за ветров. Этот природный эффект заметили еще в XIX веке, когда многие люди приезжали в наш санаторий лечить туберкулез солнечными ваннами и кумысом. Так что идея развивать внутренний туризм родилась не на пустом месте.

справка

Троицк был основан в христовый праздник Троицы 19 июня 1743 года, когда наместник Оренбургского края Иван Неплюев распорядился заложить крепость между рек Уй и Увелька, где он встал лагерем, возвращаясь из Сибири. А поскольку крепость находилась на великом караванном пути из Азии в Европу, очень скоро рядом появился меновой двор, пограничная таможня и другие присутственные места. В последующие годы торговые обороты троицкой ярмарки стремительно росли и достигли неслыханных по тем временам размеров: от двух до шести миллионов рублей ассигнациями.

Прямая речь

Александр Виноградов, глава города Троицка:

- Пять лет назад я поставил перед собой задачу благоустроить исторический центр города. Все эти годы мы двигаемся в данном направлении: обновляем общественные пространства, уделяем внимание дорогам и тротуарам, развиваем велоинфраструктуру, не забываем и про отдаленные от центра районы.

С 2014 года мы активно занимаемся сопричастным проектированием, то есть вовлекаем троичан в разработку и реализацию многих проектов благоустройства. Так было со сквером Памяти, улицей Климова, набережной у Свято-Троицкого собора, центральной площадью, парком культуры и отдыха имени Томина. Именно жители решают, какую территорию необходимо ремонтировать, определяют концепцию общественного пространства.

Если троичанам будет комфортно жить в городе, тогда и гостям Троицка у нас понравится.