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01.07.2019 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловчанка решила сжечь сотовую вышку, поверив видео о ее вреде

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница Североуральска попыталась сжечь вышку сотовой связи.

Фото: Пресс-служба СК по Тюменской области
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Воплотить задуманное женщина попыталась в ночь с 19 на 20 мая. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Вооружившись легковоспламеняющейся жидкостью, спичками, фонариком, перцовым баллончиком, напоив мужа для крепкого сна водкой, она отправилась к вышке в поселке Калья и пыталась поджечь обмотанные тряпками провода.

План не сбылся из-за того, что сработали датчики и сотовый оператор сообщил об этом в полицию. Женщину задержали. Сотрудники органов правопорядка выяснили, что нарушительнице 52 года, она местная, нигде не работает, ранее не судима. Примерно за месяц до проступка она посмотрела видео в интернете, где говорилось о вреде вышек сотовой связи. Так она стала думать о том, что причина ее недугов в сооружении по соседству, и от него нужно избавиться.

В отношении женщины полиция возбудила уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ей грозит пять лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

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