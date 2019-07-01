В Югре медведицу заманили в клетку-ловушку

В лесу рядом с поселком Агириш Советсткого района Югры местные жители нашли клетку с медведицей.

Клетка-ловушка с пойманным зверем находилась примерно в шести километрах от поселка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Природнадзора. Заманить медведицу удалось с помощью бочки с приманкой, которая находилась в клетке. После того, как животное вошло в ловушку, дверь за ним захлопнулась.

Сотрудники Природнадзора осмотрели хищника и выяснили, что это четырехлетняя самка весом 200 килограммов. Ее выпустили на волю в 45 километрах от Агириша.

В сообщении отмечено, что такой способ охоты на медведя в Советском районе заметили впервые. По факту полиция проводит проверку, виновных ищут. По результатам будет вынесено процессуальное решение согласно со статьей о незаконной охоте (статья 258 УК РФ).

Кстати

Сегодня в Сети появилось видео, на котором жители Нового Уренгоя кормят медведи. Эксперты утверждают, что делать это опасно, поскольку животное может привыкнуть к человеку, не прятаться от него, а при встрече повести себя агрессивно.