Эксперты из Государственного Эрмитажа на словах подтвердили: хранящаяся в Ирбите картина "Положение во гроб" принадлежит кисти Питера Рубенса, рассказал "РГ" директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов.

Картину "Положение во гроб" Ирбитский музей еще не экспонирует: при определении авторства живописных полотен прошлых веков искусствоведы крайне осторожны. Для посетительницы, приехавшей в музей из Челябинска, Валерий Карпов сделал исключение. Фото: Instagram.com / tanya_pellenen

- Все предельно просто, - поясняет Валерий Карпов. - В 1976 году Эрмитаж передал нам около 90 вещей: десять из них - живопись, остальное - графика. Предметы были из так называемого фонда "Б", где хранятся картины, которые не считаются оригиналами или находятся в плохом состоянии. Графика вся была подлинной, живопись передавали как копии. Во время реставрации и исследования мы стали предполагать, что часть картин - подлинники.

В 1976 году Эрмитаж передал музею в Ирбите около 90 работ: десять из них - живопись, остальное - графика

"Положение во гроб" исследовали в лаборатории УрФУ. Ученые подтвердили: это бесспорно фламандская школа XVII века, но однозначный ответ по личности живописца дать не смогли - в университете нет оборудования, которое позволило бы провести сложные анализы. Картину отвезли в Государственный Эрмитаж. Там сделали послойную рентгенографию, увидели слой рисунка на грунте, провели исследования по некоторым пигментам и убедились: автор - Рубенс, рассказывает Валерий Карпов.

Теперь в коллекции Ирбитского музея уже две картины кисти мастера. Подлинность другого полотна - "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" - установили шесть лет назад. Картина пришла в музей с той же партией произведений искусств из Эрмитажа в 1976 году. Валерий Карпов с самого начала был убежден, что копия не может быть выполнена столь мастерски, и предположил, что это подлинник. Для подтверждения требовалось отреставрировать картину, сделать это удалось лишь в 2012 году. Тогда же эксперты Государственного научно-исследовательского института реставрации подтвердили предположение. Картина вернулась в Ирбит.

Кстати, первой оригинальной картиной из партии петербургских даров оказалась работа Антониса ван Дейка - "Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении, эрцгерцогини и правительницы Нидерландов" - ее подлинность подтвердили в начале 1990-х. Недавно в экспозицию музея вернули картину "Спящий амур" - с большой долей вероятности ее автором является итальянский живописец Гвидо Рени, но пока это под вопросом. Кроме того, в запасниках Ирбитского музея лежит полотно "Портрет старого раввина", которую тогда же, в 70-е годы прошлого века, Эрмитаж передал как копию с Рембрандта.

- У нас есть подозрения, что автором может быть сам Рембрандт или хотя бы его окружение или школа, - говорит Валерий Карпов. - Но картина находится в очень сложном состоянии: в XVIII веке кто-то покрыл ее бакелитовым лаком, который уничтожает живопись, и этот процесс продолжается до сих пор. Это гибель для картины. Она стоит у нас в полуреставрированном виде, мы сделали, что смогли. Видимо, придется везти ее в Москву, чтобы там попытались законсервировать процесс разрушения или сделать что-то еще.

Официальное заключение по картине Рубенса "Положение во гроб" Ирбитский музей изобразительных искусств получит позже. Валерий Карпов надеется, что это произойдет в конце лета. Тогда же сотрудники музея презентуют ценный экспонат общественности и вернут его в экспозицию. Пока же полотно XVII века хранится в запасниках музея.

Комментарий

Сергей Сазонов, заместитель директора по научной работе музея-заповедника "Ростовский Кремль":

Мне кажется, такого рода открытия еще будут. Для такого оптимизма дает повод появление Государственного каталога музейного фонда России. Это несомненное достижение министерства культуры, про которое общественность мало знает. А это целая революция в музейном деле и деле сохранения нашего наследия. Как это связано с находкой в Ирбите?

Если фонды музея в Ирбите будут занесены в Государственный каталог, то исследователь или просто любопытный человек может посмотреть картины, сравнить варианты изображений, задуматься, копии ли это или оригиналы... Нужны общие усилия по исследованию тех богатств, которые есть в музеях. Второй момент. Наш опыт - опыт музея-заповедника "Ростовский Кремль" - еще раз показывает, что музеям необходимы несколько крупных исследовательских центров, хорошо технологически оснащенных.

Не один на всю страну, а несколько, чтобы у них была конкуренция, чтобы они использовали разные методики, чтобы они это обсуждали друг с другом, критиковали друг друга... В эти несколько центров стоит вложить деньги. Даже государственные деньги. Сейчас на мировом рынке искусства столько подделок и столько неопределенных вещей, которые сулят счастливые находки, как в Ирбите. Я думаю, что вложение денег в исследования окупит себя.

Записала Жанна Васильева