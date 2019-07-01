Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рубенс из Ирбита

В Свердловской области нашли уже второй подлинник, принадлежащий кисти Питера Рубенса
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Эксперты из Государственного Эрмитажа на словах подтвердили: хранящаяся в Ирбите картина "Положение во гроб" принадлежит кисти Питера Рубенса, рассказал "РГ" директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов.
Картину "Положение во гроб" Ирбитский музей еще не экспонирует: при определении авторства живописных полотен прошлых веков искусствоведы крайне осторожны. Для посетительницы, приехавшей в музей из Челябинска, Валерий Карпов сделал исключение. Фото: Instagram.com / tanya_pellenen Картину "Положение во гроб" Ирбитский музей еще не экспонирует: при определении авторства живописных полотен прошлых веков искусствоведы крайне осторожны. Для посетительницы, приехавшей в музей из Челябинска, Валерий Карпов сделал исключение. Фото: Instagram.com / tanya_pellenen
Картину "Положение во гроб" Ирбитский музей еще не экспонирует: при определении авторства живописных полотен прошлых веков искусствоведы крайне осторожны. Для посетительницы, приехавшей в музей из Челябинска, Валерий Карпов сделал исключение. Фото: Instagram.com / tanya_pellenen

- Все предельно просто, - поясняет Валерий Карпов. - В 1976 году Эрмитаж передал нам около 90 вещей: десять из них - живопись, остальное - графика. Предметы были из так называемого фонда "Б", где хранятся картины, которые не считаются оригиналами или находятся в плохом состоянии. Графика вся была подлинной, живопись передавали как копии. Во время реставрации и исследования мы стали предполагать, что часть картин - подлинники.

В 1976 году Эрмитаж передал музею в Ирбите около 90 работ: десять из них - живопись, остальное - графика

"Положение во гроб" исследовали в лаборатории УрФУ. Ученые подтвердили: это бесспорно фламандская школа XVII века, но однозначный ответ по личности живописца дать не смогли - в университете нет оборудования, которое позволило бы провести сложные анализы. Картину отвезли в Государственный Эрмитаж. Там сделали послойную рентгенографию, увидели слой рисунка на грунте, провели исследования по некоторым пигментам и убедились: автор - Рубенс, рассказывает Валерий Карпов.

Фото: Tolga Akmen / AFP
"Спаситель мира" нашелся на яхте наследного принца Саудовской Аравии

Теперь в коллекции Ирбитского музея уже две картины кисти мастера. Подлинность другого полотна - "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" - установили шесть лет назад. Картина пришла в музей с той же партией произведений искусств из Эрмитажа в 1976 году. Валерий Карпов с самого начала был убежден, что копия не может быть выполнена столь мастерски, и предположил, что это подлинник. Для подтверждения требовалось отреставрировать картину, сделать это удалось лишь в 2012 году. Тогда же эксперты Государственного научно-исследовательского института реставрации подтвердили предположение. Картина вернулась в Ирбит.

Кстати, первой оригинальной картиной из партии петербургских даров оказалась работа Антониса ван Дейка - "Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении, эрцгерцогини и правительницы Нидерландов" - ее подлинность подтвердили в начале 1990-х. Недавно в экспозицию музея вернули картину "Спящий амур" - с большой долей вероятности ее автором является итальянский живописец Гвидо Рени, но пока это под вопросом. Кроме того, в запасниках Ирбитского музея лежит полотно "Портрет старого раввина", которую тогда же, в 70-е годы прошлого века, Эрмитаж передал как копию с Рембрандта.

Фото: iStock
Спорные покупки: известные предметы убийства на продажу

- У нас есть подозрения, что автором может быть сам Рембрандт или хотя бы его окружение или школа, - говорит Валерий Карпов. - Но картина находится в очень сложном состоянии: в XVIII веке кто-то покрыл ее бакелитовым лаком, который уничтожает живопись, и этот процесс продолжается до сих пор. Это гибель для картины. Она стоит у нас в полуреставрированном виде, мы сделали, что смогли. Видимо, придется везти ее в Москву, чтобы там попытались законсервировать процесс разрушения или сделать что-то еще.

Официальное заключение по картине Рубенса "Положение во гроб" Ирбитский музей изобразительных искусств получит позже. Валерий Карпов надеется, что это произойдет в конце лета. Тогда же сотрудники музея презентуют ценный экспонат общественности и вернут его в экспозицию. Пока же полотно XVII века хранится в запасниках музея.

Комментарий

Сергей Сазонов, заместитель директора по научной работе музея-заповедника "Ростовский Кремль":

Мне кажется, такого рода открытия еще будут. Для такого оптимизма дает повод появление Государственного каталога музейного фонда России. Это несомненное достижение министерства культуры, про которое общественность мало знает. А это целая революция в музейном деле и деле сохранения нашего наследия. Как это связано с находкой в Ирбите?

Фото: pixabay.com
Сможете ли вы отличить работы Моне от картин Мане - тест "РГ"

Если фонды музея в Ирбите будут занесены в Государственный каталог, то исследователь или просто любопытный человек может посмотреть картины, сравнить варианты изображений, задуматься, копии ли это или оригиналы... Нужны общие усилия по исследованию тех богатств, которые есть в музеях. Второй момент. Наш опыт - опыт музея-заповедника "Ростовский Кремль" - еще раз показывает, что музеям необходимы несколько крупных исследовательских центров, хорошо технологически оснащенных.

Не один на всю страну, а несколько, чтобы у них была конкуренция, чтобы они использовали разные методики, чтобы они это обсуждали друг с другом, критиковали друг друга... В эти несколько центров стоит вложить деньги. Даже государственные деньги. Сейчас на мировом рынке искусства столько подделок и столько неопределенных вещей, которые сулят счастливые находки, как в Ирбите. Я думаю, что вложение денег в исследования окупит себя.

Записала Жанна Васильева

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам