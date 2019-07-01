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01.07.2019 20:35
Рубрика: Спорт

Россиянин Бобровский стал "пантерой", Панарин - "рейнджером"

Текст: Максим Домчев
Два российских игрока "Коламбуса" сменили клубы. Голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру во "Флориде", а нападающий Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Сергей Бобровский и Артемий Панарин теперь будут играть в разных командах. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Сергей Бобровский и Артемий Панарин теперь будут играть в разных командах. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Национальной хоккейной лиге жаркая пора. На рынок вышли свободные агенты, и клубы стараются заполучить себе максимальное количество топ-игроков. В числе тех, кто нынешним летом мог выбирать себе новый клуб оказались и два хоккеиста "Коламбуса" - двукратный обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Сергей Бобровский и талантливый и яркий форвард Артемий Панарин.

Фото: REUTERS
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Бобровский сделал выбор в пользу "Флориды", которая остро нуждалась в первом голкипере после того, как завершил карьеру звездный Роберто Луонго. И "пантеры" сделали отличное предложение россиянину - семилетний контракт с зарплатой 10 млн долларов в год. Больше из вратарей получает только Кэри Прайс из "Монреаля".

Панарин, которому, по данным СМИ, предлагали 100 миллионов за 8 лет "Коламбус" и "Нью-Йорк Айлендерс", сделал выбор в пользу другого клуба из "Большого  яблока" - "Рейнджерс". Контракт впечатляет - 81 млн долларов за семь лет. То есть свыше 11,6 млн в год. Больше получает только Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 12,5 млн.Таким образом Артемий стал самым высокооплачиваемым игроком из России в НХЛ.

Проблема еще и в том, что у "рейнджеров" практически нет звезд в составе, зато клуб набрал большое количество юных талантов. И Панарин должен быть готов стать главной звездой клуба.

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