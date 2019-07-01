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01.07.2019 20:23
Рубрика: Спорт

Отгрузили больше нормы

Наши девушки на Евро-2019 победили белорусок с нужной разницей в счете и вышли в плей-офф
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Женская сборная России после двух поражений на старте Евробаскета от Бельгии и Сербии все-таки смогла выйти в плей-офф, добившись победы над Белоруссией с нужной разницей в счете - 76:62. В среду в первом раунде плей-офф встречаемся с командой Италии.
Лидер нашей сборной, центровая Мария Вадеева, в игрес Белоруссией набрала 21 очко. Фото: FIBA.basketball Лидер нашей сборной, центровая Мария Вадеева, в игрес Белоруссией набрала 21 очко. Фото: FIBA.basketball
Лидер нашей сборной, центровая Мария Вадеева, в игрес Белоруссией набрала 21 очко. Фото: FIBA.basketball

Перед третьим, заключительным туром группы "D" в сербском городе Зренянин, в таблице сложилась довольно-таки запутанная ситуация. И все же для россиянок предельно ясно было одно: победа над Белоруссией с разницей от 11 и больше очков гарантирует нашей сборной выход в плей-офф независимо от исхода начинавшегося позже матча Сербия - Бельгия.

Когда к середине первой четверти Белоруссия повела 14:7, то обозначенная задача уже стала казаться трудновыполнимой. Однако перед большим перерывом россиянки лидировали уже с перевесом в шесть очков - 31:25.

Главный тренер сборной России Олаф Ланге: Чтобы раскрепоститься, нашей команде нужно оказаться прижатой к стенке. И уже в этом случае все хорошо

Под занавес третьей десятиминутки благодаря попаданиям Екатерины Федоренковой, Наталья Виеру и точному дальнему броску Раисы Мусиной наша сборная наконец-то достигла необходимого положительного разрыва в счете - 50:39. И в последней четверти, в районе 35-й минуты матча, все та же Мусина позволила россиянкам "убежать" уже на вполне комфортное расстояние в 20 очков (65:45).

Отличный матч провела наша центровая Мария Вадеева - 21 набранное очко при высоком проценте попаданий и 13 подборов. В активе Мусиной 13 очков, у Елены Бегловой, дважды метко выстрелившей из-за дуги в самые нужные моменты встречи - 12. Увы, продолжает хромать реализация штрафных - семь промахов на 20 попыток.

Заключительная игра группы "D" завершилась победой Сербии над Бельгией (70:66). Такой исход означал вылет Белоруссии. Имея одну победу, как Россия и Бельгия, наши ближайшие географические соседки в этой тройной закрутке получили худшую разницу очков в очных встречах.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Очевидно, чтобы раскрепоститься, нашей команде нужно оказаться прижатой к стенке! В этом случае у нас все хорошо. Потому что в плей-офф все игры будут без права на ошибку. Теперь мы всегда у стенки, - сказал главный тренер сборной России немецкий специалист Олаф Ланге. - Наконец-то мы смогли провести одинаково две половины, сыграли с эмоциями и страстью, которых не хватало прежде. Наверное, нам не хватало и мужества в каких-то эпизодах двух первых игр, но на битву с Белоруссией девчонки вышли с правильным настроем.

Победители групп предварительного этапа Испания, Сербия, Франция и Венгрия напрямую вышли в четвертьфинал. Вчера поздно вечером в Риге были сыграны два матча усеченной стадии 1/8 финала: Латвия - Швеция, Черногория - Великобритания. На этом прибалтийская часть чемпионата Европы и окончилась.

Все остальные матчи принимает столица Сербии Белград. Сегодня в 1/8 финала встречаются Россия - Италия, Бельгия - Словения. В случае успеха подопечные Ланге дальше выходят на труднейшего соперника - Испанию, победителя предыдущего чемпионата Европы.

Напомним, что шесть лучших команд по итогам Евро-2019 получат право выступить в мировой олимпийской квалификации. Поэтому для неудачников четвертьфинала предусмотрены матчи за пятые - восьмые места.

Где будем смотреть

2 июля, вторник, "Матч ТВ"

21.25. Россия - Италия. 1/8 финала. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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