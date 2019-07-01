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01.07.2019 20:41
Рубрика: Спорт

Сыграли на деньги

Российская команда выиграла 100 тысяч долларов
Текст: Дмитрий Ключевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Накануне в Москве завершился один из самых масштабных и важных в игровой среде турниров по DOTA 2 - Epicenter Major 2019.

Мероприятие с участием 16 лучших команд со всего мира проходило на ЦСКА Арене при внушительной зрительской аудитории.

Призовой фонд турнира составил внушительную сумму в один миллион долларов, из которых 350 тысяч достались команде-победителю. Чемпионами стали китайские киберспортсмены из команды Vici Gaming, которые обыграли своего главного соперника - команду Team Liquid - со счетом 3:2. Это противостояние оказалось настолько захватывающим, что игровое сообщество до сих пор обсуждает итоги турнира и считает этот матч один из самых горячих в этом году.

Помимо денежного приза за участие в турнире команды получали очки Dota Pro Circuit или DPC. Они являются для киберспортсменов приоритетными, поскольку за их накопление команды получают шанс получить приглашение на участие в самом масштабном, известном и горячо ожидаемом турнире по DOTA 2 - The International, призовой фонд которого формируют игроки. К слову, в прошлом году он равнялся 25 миллионам долларов.

Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут

Одним из самых важных событий для российских геймеров стало участие в "Эпицентре" отечественной команды Virtus.Pro. Наши ребята стали третьими и пополнили свой банковский счет на сто тысяч долларов. Впрочем, унывать команде Virtus.Pro и их фанатам еще рано. Все команды-призеры уже успели набрать достаточное количество очков DPC и обеспечить себе слот участника на The International 2019, который пройдет в Шанхае с 16 по 25 августа.

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