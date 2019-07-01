Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане

Семь человек погибли, еще около двухсот пострадали в различных городах Судана в ходе "марша миллионов".

Массовые акции протеста с требованием немедленно передать власть в стране гражданским силам прошли в минувшее воскресенье в Хартуме, Омдурмане, Порт-Судане, Атбаре и других городах. В них приняли участие десятки тысяч человек. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ. А в столице Судана снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, обстановка в стране резко обострилась 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря в центре города Хартум. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.