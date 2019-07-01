"Химки" объявили о подписании контракта с форвардом баскетбольной сборной России Сергеем Карасевым. Переход игрока из питерского "Зенита" может в итоге стать самым громким трансфером недавно начавшегося российского клубного межсезонья.

Сергей Карасев - сын известного в прошлом баскетболиста сборной России, впоследствии даже главного тренера национальной дружины Василия Карасева. В течение трех сезонов (2013/14-2015/16) Сергей выступал в сильнейшей лиге мира заокеанской НБА за "Кливленд" и "Бруклин".

После подписания контракта с Карасевым участник Евролиги будущего сезона БК "Химки" стал обладателем сильнейшей пары российских игроков, ведь Карасев-младший будет выступать в компании с лучшим бомбардиром за всю историю Единой лиги Алексеем Шведом, также имеющим в своем послужном списке яркие сезоны пребывания в НБА.

Получается, что менеджмент "Химок" сделал выводы из шероховатостей трансферной политики прошлого лета и сейчас делает знаковые приобретения. Ранее подмосковная команда заключила соглашения с игроком сборной Евгением Валиевым (тоже экс-питерский "Зенит") и латвийцем Янисом Тиммой, который концовку сезона проводил в "Химках" на правах аренды у греческого "Олимпиакоса".

- Рад, что подписали контракт с Сергеем. Слежу за ним давно, это один из самых больших талантов в российском баскетболе, - считает главный тренер "Химок" литовец Римас Куртинайтис, олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной Советского Союза. - Карасев-младший имеет опыт игры в НБА и Еврокубке. Считаю, что он принял правильное решение поменять клуб, атмосферу, партнеров. У него большой потенциал, и моя задача, как тренера, помочь полностью раскрыть его.