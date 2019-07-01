Сирийские военные отразили ракетную атаку на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

Корреспондент РИА Новости, находящийся сейчас в арабской республике, подтвердил информацию, заявив, что звуки взрывов были слышны в Дамаске примерно в 0:30 по местному времени. Первый был самым мощным. За ним последовали еще несколько. Военные сбили не менее трех ракет, передает государственное телевидение Сирии.

Взрывы также были слышны на границе Сирии и Ливана. Телеканал al-Mayadeen сообщает, что на юге Ливана замечены истребители Израиля.