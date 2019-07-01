Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае

Китайское издание Global Times сообщило, что после прошедшего в Осаке саммита G-20 на одной из главных торговых онлайн-площадок страны, Taobao, появился новый хит продаж - реплика той самой фарфоровой белой термокружки с гербом РФ, которой регулярно пользуется президент России Владимир Путин.

For those who want a #thermosmug like the one used by Russian President #VladimirPutin at the #G20OsakaSummit , Chinese e-commerce platform #Taobao has what they're looking for, and they're selling out fast. (Photo: Screenshot of Taobao) https://t.co/9bYrJmObd3 pic.twitter.com/IWVes4yqft — Global Times (@globaltimesnews) 30 июня 2019 г.

На приведенном изданием скриншоте видно, что реплику термокружки предлагает сразу несколько продавцов по разным ценам. Кроме того, на них открыт "предзаказ" и до покупателя они дойдут не ранее чем через две недели. Цены на кружки разнятся довольно заметно - от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Корреспонденты Global Times выяснили у торговцев, что "термокружка Путина" вызвала серьезный интерес у покупателей. Один из продавцов заявил, что получил уже более 100 заказов на нее.