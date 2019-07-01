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01.07.2019 21:20
Рубрика: В мире

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае

Текст: Алексей Чуриков

Китайское издание Global Times сообщило, что после прошедшего в Осаке саммита G-20 на одной из главных торговых онлайн-площадок страны, Taobao, появился новый хит продаж - реплика той самой фарфоровой белой термокружки с гербом РФ, которой регулярно пользуется президент России Владимир Путин.

На приведенном изданием скриншоте видно, что реплику термокружки предлагает сразу несколько продавцов по разным ценам. Кроме того, на них открыт "предзаказ" и до покупателя они дойдут не ранее чем через две недели. Цены на кружки разнятся довольно заметно - от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Корреспонденты Global Times выяснили у торговцев, что "термокружка Путина" вызвала серьезный интерес у покупателей. Один из продавцов заявил, что получил уже более 100 заказов на нее.

Песков удивился интересу к кружке Путина
В мире Восточная Азия Китай Президент Саммит G20 в Осаке
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