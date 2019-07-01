В Японии запретили курить в общественных местах

В Японии вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Любителям табака придется потесниться на территории больниц, аптек, школ, правительственных и муниципальных офисов.

Нововведение призвано защитить людей от пассивного курения, передает канал NHK. В указанных учреждениях ликвидированы все специально отведенные для курения места.

Телевизионщики показали, как 28 июня, в последний рабочий день месяца, из администрации токийского района Кита-ку выносят урны и пепельницы. Теперь страдающим от вредных привычек необходимо переместиться в зону для курения на открытом воздухе. Во дворе муниципалитета между стенами двух зданий с помощью перегородок для курильщиков отделили небольшую площадку. Другие туда по собственной воле точно не пойдут.

Нарушителей новых правил обяжут оплатить серьезный штраф - 300 тысяч иен, что составляет около 2800 долларов.

В настоящее время по-прежнему разрешено курить в некоторых японских ресторанах, где существует изолированная комната с сильной вытяжкой. Кроме того, в барах с площадью зала менее ста квадратных метров допускается курение за выпивкой и едой. В Токио делают небольшое послабление для бизнесменов средней руки. Однако и этому придет конец с 1 апреля 2020 года. По всей видимости, перед летней Олимпиадой в Токио японские власти планируют перейти на здоровый образ жизни.