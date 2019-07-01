В Национальной хоккейной лиге в понедельник открылся рынок свободных агентов. Среди главных действующих лиц - россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Статус свободного агента подразумевает, что игрок может заключить соглашение с любым клубом НХЛ без компенсации прошлому. Чтобы стать свободным агентом, к окончанию действующего контракта ему нужно отыграть в лиге не менее семи сезонов или перейти рубеж в 27 лет. Как заметил Панарин еще по ходу прошлого сезона, "шанс оказаться свободным агентом может выпасть только раз в жизни". Артемию такая возможность представилась.

За форвардом уже выстроилась очередь из клубов. Во-первых, это "Коламбус", за который Панарин выступал в двух предыдущих сезонах. По информации инсайдеров, "жакеты" уже предложили хоккеисту восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой 12 млн долларов. Но вариант остаться в "Коламбусе" у Артемия не в приоритете. Считается, что главные фавориты в борьбе за игрока - "Флорида" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Кроме того, в гонку включились "Колорадо" и "Айлендерс". Впрочем, "Колорадо" в данном случае - аутсайдер. Денвер, в котором базируется клуб, - это, конечно, не Майами и не Нью-Йорк.

А вот преимущество "Айлендерс", как и "Флориды", заключается в том, что эти же клубы в качестве вариантов продолжения карьеры рассматривает и Сергей Бобровский, с которым Панарин за два года в "Коламбусе" сдружился. Оба хоккеиста были бы не против начать следующий сезон в одной команде. Главное препятствие для такого развития событий: оба игрока недешевые. Панарин может рассчитывать минимум на 10 млн долларов в год, Бобровский - на 9 млн. Сразу два таких контракта под силу далеко не каждому клубу.

В любом случае окончания этой саги осталось ждать недолго. Не исключено, что о переходе либо одного из хоккеистов, либо обоих будет объявлено уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Что касается других свободных агентов, среди прочих выделяется канадский центрфорвард Мэтт Дюшен, который тоже не стремится оставаться в "Коламбусе". А из наших стоит отметить вратаря Семена Варламова, покидающего "Колорадо".