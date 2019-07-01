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01.07.2019 18:51
Рубрика: Власть

Семь недовольных

В ПАСЕ готовят новую резолюцию по России
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Ряд стран, выступавших против возвращения прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, готовят новую резолюцию по этому вопросу. По словам спикера сената Польши Станислава Карчевского, речь идет об Украине, демонстративно "хлопнувшей дверью" после того, как большинство стран-участниц организации согласились вернуть России право голоса, а также присоединившихся к ней Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии и Словакии.

Как заявил Карчевский, представители этих семи стран намерены провести в ближайшее время встречу, чтобы "подготовить совместную резолюцию". С учетом того, что в настоящее время антироссийски настроенные страны не имеют в ПАСЕ большинства, далеко не факт, что документ вообще примут к рассмотрению в октябре, когда состоится следующая сессия ассамблеи. Причем делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной собирались вообще покинуть ПАСЕ минимум до конца года, но затем неожиданно передумали.

В Совфеде оценили намерение Украины приостановить работу в ПАСЕ

В неприятной ситуации Словакия, которая, по словам польского министра, примет участие в подготовке новой резолюции. Ведь ранее официальная Братислава возмутилась действиями своего парламентария Мартина Полячика, который единственный в составе делегации голосовал против восстановления полномочий России и выдал собственное мнение за позицию страны. Как отметили в парламенте Словакии, за злоупотребление полномочиями ему грозит исключение из рядов постоянных делегатов в ПАСЕ. Более того, председатель Национального совета Андрей Данко выразил надежду, что вслед за снятием ограничений на участие России в деятельности ПАСЕ будут отменены западные санкции против Москвы. Кстати, в самой Польше против российского присутствия в ассамблее голосовала лишь часть делегатов.

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