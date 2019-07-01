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01.07.2019 19:46
Рубрика: В мире

В особой ситуации

Что показали учения МЧС в Сербии
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
В сербском городе Ниш завершились международные учения спасательных служб "Сербия 2019". На церемонии закрытия первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сказал, что страны-участники продемонстрировали готовность совместно бороться с современными угрозами и чрезвычайными ситуациями.

От лица МЧС Александр Чуприян поблагодарил присутствовавших там президента Сербии Александара Вучича и главу МВД республики Небойшу Стефановича за прекрасно организованное мероприятие. Сербы действительно постарались.

Учения прошли в семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле, Алексинац. В них принимали участие более 500 спасателей из семи стран. МЧС России прислало семь воздушных судов

Но у многих осталось чувство, что эти учения были и первыми, и, не исключено, что последними. Дело в том, что российское присутствие в Сербии, даже на уровне гуманитарных сил, далеко не всем нравится в Европе. Об этом во время учений доводилось слышать не раз. Причем не только слышать, но и видеть.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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В первый же день основной фазы учений, когда спасатели отрабатывали приемы спасения в высотном здании, всего метрах в ста произошел взрыв. Пострадали три серба. Что именно взорвалось, так и осталось до конца неясным. Кто-то говорил, что сдетонировал старый снаряд НАТО. Но в центре Ниша все работы по разминированию давно завершены. Однако сербы не стали акцентировать внимание на этом инциденте. Но, как говорится в известном анекдоте, осадок остался. Тем более что известна подоплека учений. Дело в том, что в Нише с 2012 года работает гуманитарный Центр. Сотрудники, которых там всего 10 человек, занимаются разминированием и доставкой гуманитарной помощи в эту страну. Несмотря на полную открытость МЧС России, в некоторых соседних странах в отношении работы Центра не раз высказывались подозрения в том, что такая работа несет в себе угрозы.

Ни двухэтажное здание, в котором разместился Центр, ни его сотрудники не имеют дипломатического статуса. Речь зашла о наделении сотрудников Центра этим статусом, были даже подготовлены документы, а затем дело застопорилось.

Сербских друзей понять можно, поскольку они находятся в центре Европы и не учитывать этот факт не могут. В январе в Белграде со стороны некоторых политиков было высказано сомнение в целесообразности дальнейшего существования нашего гуманитарного Центра. Однако руководство Сербии не поддержало идею его закрытия, а предложило наоборот провести нынешние первые совместные учения МЧС России и Сербии.

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Но, как теперь выясняется, даже такие мирные учения вызывают в некоторых политических кругах недовольство и опасения. Следует также учитывать, что в последние годы и среди представителей сербской элиты, и среди молодежи велась активная работа силами, не заинтересованными в укреплении отношений между Сербией и Россией.

В Сербии немало хорошо настроенных к России политиков, таких, к примеру, как мэр Ниша Милош Банжур. Но есть и евроцентристы, и евроатлантисты. Кто из них в итоге будет вскоре доминировать в этой стране, пока не ясно. Так что и вопрос о следующих совместных учениях спасателей остается, видимо, открытым.

В мире Европа Сербия Правительство МЧС
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