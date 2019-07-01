Видео: Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

На саммите G20 в Японии премьер-министр Канады попал внеловкую ситуацию. Перед одним из заседений Джастин Трюдо хотел поприветствовать сидящего рядом президента Бразилии Жаира Болсонару, но тот в ответ отвернулся.

Произошедшее зафиксировали камеры, видео попало в Сеть. На опубликованных кадрах видно, как канадский лидер протягивает руку бразильскому коллеге, но тот, бросив мимолетный взгляд, поворачивается спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу. Однако позже Трюдо и Болсонару все-таки поздоровались и пожали друг другу руки.

Напомним, форум G20 проходил 28-29 июня в японской Осаке.