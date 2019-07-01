Владимир Селезнев стал "Художником года" и лауреатом премии "Инновации"

Премия "Инновация", как практически всякая премия, скорее подтверждает статус, нежели определяет его.

Не случайно Владимир Ильич Толстой, советник президента РФ по культуре, вручая премию за вклад в современное искусство Леониду Александровичу Бажанову, создателю ГЦСИ, признался, что был уверен, что уж у кого-кого, а у Бажанова, этого "неистового апостола современного искусства", по выражению одного из коллег, премия "Инновация" давно есть. На что Бажанов парировал, что он может получить премию как раз потому, что уже не работает в ГЦСИ, который эту премию придумал и учредил вместе с министерством культуры в 2005 году. Но премия "Инновация" была вручена вовремя не только из-за того, что вскоре после объединения ГЦСИ с РОСИЗО Бажанов, один из тех, с кого, собственно, начинается институциональная история современного искусства в России, покинул ГЦСИ. Она вручена вовремя, потому что принцип горизонтальной, сетевой структуры ГЦСИ, который отстаивали Леонид Бажанов, Анна Гор, Любовь Сапрыкина, Ольга Лопухова и их соратники, оказался очень точным. Этот принцип помог не только созданию сети Центров современного искусства в стране, но и их выживанию (не без потерь, впрочем) в очень непростых ситуациях. Cтавка была сделана не на иерархию, а на диалог экспертов, не на замкнутую структуру, а на открытость миру и зрителям.

Проект "Генеральная репетиция", финалист в номинации "Проект года", - сильный соперник перформанса "Страсти по Мартену". Не заметить его вовсе странно

Собственно, именно поэтому Нижний Новгород и Арсенал, где работает Волго-Вятский филиал ГСЦИ в составе РОСИЗО, смогли в этом году достойно вынести на себе тяжесть главной площадки выставки номинантов премии "Инновации" и организатора церемонии награждения. Речь, на мой взгляд, не о том, что премия "Инновация" пошла в регион. Она там давно присутствует. Номинация "Лучший региональный проект" давным-давно существует. И, кстати, воспринималась не без сомнения: зачем, мол, это выделение художников не из Москвы и Питера в "резервацию"... Речь о том, что премия "Инновация" нашла в регионах опору, если угодно - резиденцию. Временную или нет - другой вопрос. В этом смысле символический жест - премия правительства Нижнего Новгорода (месяц работы в арт-резиденции в Нижнем Новгороде) Светлане Шуваевой, которая вышла в шорт-лист в номинации "Художник года". И тут Нижний Новгород соперничает не только с Москвой, но и с Парижем. Приз Французского Института при посольстве Франции в России предусматривает три месяца жизни и работы в Париже. Этот приз получила Анна Ротаенко (шорт-лист в номинации "Новая генерация).

"Инновация" заметно помолодела. Среди солидных исключений - Владимир Селезнев, художник из Нижнего Тагила, чья ретроспектива, представляющая 20 лет работы, была показана в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. Он и назван "Художником года". Среди его соперников кроме Шуваевой были Егор Крафт, Андрей Сяйлев и Александра Конникова с Аней Кравченко. Что касается "Новой генерации", то я рада, что премию поучили авторы перформанса "Пролетайте и соединяйтесь" Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. Проведенный на старом стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде, перформанс заставлял вспомнить коллективную декламацию стихов в 1920-х, пирамиды физкультурников, школьную зарядку и популярную лекцию... И еще, пожалуй, фильмы Абдрашитова и Миндадзе. С последними перформанс сближает поэтический "сдвиг" (среди тех, кому авторы выражают благодарность в титрах видеодокументации, например, поэты Уолт Уитмен, Аполлон Майков, теоретик конструктивизма Алексей Гастев, переводчик и драматург Адриан Пиотровский). Впрочем, старый стадион отсылает не только к "Параду планет", но и фильму Роома "Строгий юноша".

Лучшим "Проектом года" назван перформанс "Страсти по Мартену", показанный в недавно закрытом мартеновском цехе Выксунского металлургического завода. Перформанс (режиссер Анна Абалихина) был показан в прошлом году на фестивале "Арт-овраг" в Выксе и стал фактически ритуалом прощания с последними в Европе мартеновскими печами. Печи, где выплавляли сталь с 1930-х, были остановлены 23 марта 2018 года. Эта работа, соединившая танец, театр, оперу, инсталляцию, своего рода привет из Выксы и от нижегородцев Уральской индустриальной биеннале, где однажды звучала музыка, сыгранная молоточками ремонтников на колесах старых вагонов.

Региональный крен в решениях жюри все же возник. Очевидно, что проект "Генеральная репетиция", вышедший в финал в номинации "Проект года", - сильный соперник перформанса "Страсти по Мартену". Не заметить его вовсе странно. Но ситуация изменилась в номинации "Куратор года". Здесь из пяти проектов четыре были московскими. Победителем этой номинации стали кураторы выставки "Ткань процветания" в "Гараже" Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева.

Впрочем, регионы задавали тон в номинациях "Образовательный проект" и "Региональный проект". В "образовании" премию получила Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ), возникшая в 2015 году благодаря куратору Яне Гапоненко и ее коллегам. А лучшим региональным назван проект "Суперобложка" краснодарского ЦСИ "Типография" (куратор Елена Ищенко и Денис Яковлев). Поскольку Краснодар - столица фестиваля PhotoVisa, история более ста фотокниг, сделанных мастерами из России и Швейцарии, была рассказана в правильном месте.

В номинации "Книга года" (вручается при поддержке благотворительного фонда U-Art: Ты и искусство) отдельное жюри экспертов по "теории и истории современного искусства" назвало работу Глеба Напреенко и Александры Новоженовой "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса".

Где будет следующая "Инновация", покажет время. Но лучше бы, чтобы решение об этом принималось не первого апреля, а хотя бы... первого сентября.